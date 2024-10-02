Крім того, у Росії не вказують терміни відновлення роботи сервісів.

За даними місцевих «ЗМІ», в російських банках визнають глобальний збій, проте не зазначають його причини.

Внаслідок атаки відбувся глобальний збій в системі швидких платежів, припинили роботу мобільні додатки банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси фінустанов.

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Під кіберудар потрапили Альфа-банк, банк «Откритіє», телекомунікаційний оператор «Ростелеком», які забезпечують російську війну.

Кіберкорпус Головного управління розвідки (ГУР МОУ) атакував банківський сектор Росії, який забезпечує агресію російських військ проти України, повідомило джерело Kyiv Post в українській розвідці.

Нещодавні кіберетаки ГУР − що відомо

З 23 по 26 вересня кіберкорпус Головного управління розвідки атакував понад 800 серверів у різних регіонах Росії.

23 вересня кіберфахівці ГУР МОУ заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

За даними поінформованого джерела Kyiv Post у спецслужбах порушено роботу сайтів банків і заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, а також не працюють їхні мобільні додатки.

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13 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони разом із хакерською групою "ВО Team" зламали федеральний центр видачі цифрових підписів "Основаніє".

6 вересня хакери ГУР МОУ та ВО Team уразили мережеву інфраструктуру на території Росії. За даними джерела Kyiv Post, вдалося повністю знищити 18 серверів.