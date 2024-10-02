Кіберкорпус Головного управління розвідки (ГУР МОУ) атакував банківський сектор Росії, який забезпечує агресію російських військ проти України, повідомило джерело Kyiv Post в українській розвідці.

Кібератака ГУР на сервери по всій Росії − подробиці

Під кіберудар потрапили Альфа-банк, банк «Откритіє», телекомунікаційний оператор «Ростелеком», які забезпечують російську війну.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Внаслідок атаки відбувся глобальний збій в системі швидких платежів, припинили роботу мобільні додатки банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси фінустанов. 

Advertisement

За даними місцевих «ЗМІ», в російських банках визнають глобальний збій, проте не зазначають його причини.

Крім того, у Росії не вказують терміни відновлення роботи сервісів.

Нещодавні кіберетаки ГУР − що відомо

З 23 по 26 вересня кіберкорпус Головного управління розвідки атакував понад 800 серверів у різних регіонах Росії.

ГУР і МЗС України евакуювали з Лівану ще майже 180 людей
Більше по темі

ГУР і МЗС України евакуювали з Лівану ще майже 180 людей

Серед них було майже 135 українців.

23 вересня кіберфахівці ГУР МОУ заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

За даними поінформованого джерела Kyiv Post у спецслужбах порушено роботу сайтів банків і заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, а також не працюють їхні мобільні додатки.

Advertisement

13 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони разом із хакерською групою "ВО Team" зламали федеральний центр видачі цифрових підписів "Основаніє".

6 вересня хакери ГУР МОУ та ВО Team уразили мережеву інфраструктуру на території Росії. За даними джерела Kyiv Post, вдалося повністю знищити 18 серверів.

Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
Читати далі
Дрони СБУ налетіли на військовий аеродром "Борісоглєбськ" − джерело Росія
Дрони СБУ налетіли на військовий аеродром "Борісоглєбськ" − джерело
Київ Пост
13хв тому
Росія відмовилася обговорювати зі США підписання нової ядерної угоди Росія
Росія відмовилася обговорювати зі США підписання нової ядерної угоди
Київ Пост
1д тому
ГУР і МЗС України евакуювали з Лівану ще майже 180 людей ГУР
ГУР і МЗС України евакуювали з Лівану ще майже 180 людей
Київ Пост
1д тому
Партизани разом з ГУР підірвали машину з окупантами у Мелітополі ГУР
Партизани разом з ГУР підірвали машину з окупантами у Мелітополі
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній У Києві викрили агентів РФ, які підпалювали військові авто
Далі » Україна виконала ще два індикатори для Ukraine Facility