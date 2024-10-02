Кіберкорпус Головного управління розвідки (ГУР МОУ) атакував банківський сектор Росії, який забезпечує агресію російських військ проти України, повідомило джерело Kyiv Post в українській розвідці.
Кібератака ГУР на сервери по всій Росії − подробиці
Під кіберудар потрапили Альфа-банк, банк «Откритіє», телекомунікаційний оператор «Ростелеком», які забезпечують російську війну.
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Внаслідок атаки відбувся глобальний збій в системі швидких платежів, припинили роботу мобільні додатки банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси фінустанов.
За даними місцевих «ЗМІ», в російських банках визнають глобальний збій, проте не зазначають його причини.
Крім того, у Росії не вказують терміни відновлення роботи сервісів.
Нещодавні кіберетаки ГУР − що відомо
З 23 по 26 вересня кіберкорпус Головного управління розвідки атакував понад 800 серверів у різних регіонах Росії.
ГУР і МЗС України евакуювали з Лівану ще майже 180 людей
23 вересня кіберфахівці ГУР МОУ заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".
За даними поінформованого джерела Kyiv Post у спецслужбах порушено роботу сайтів банків і заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, а також не працюють їхні мобільні додатки.
13 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони разом із хакерською групою "ВО Team" зламали федеральний центр видачі цифрових підписів "Основаніє".
6 вересня хакери ГУР МОУ та ВО Team уразили мережеву інфраструктуру на території Росії. За даними джерела Kyiv Post, вдалося повністю знищити 18 серверів.