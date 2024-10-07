Внаслідок успішної операції Головного управління розвідки (ГУР МОУ) виведено з ладу тральник Балтійського флоту ЗС РФ "Олександр Обухов", який базувався у Балтійську.
Через "загадкову появу" отвору у газоході до двигуна потрапила вода, повідомило ГУР та опублікувало відповідне відео.
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Українські розвідники знешкодили "Олександр Обухов" - подробиці
"Тепер російський тральник став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою - пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний", - ідеться у повідомленні.
Виведений з ладу корабель нещодавно проходив ремонтні роботи у Санкт-Петербурзі.
У ГУР додали, що «Обухов» ― вже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту ЗС РФ за останні пшість місяців.
Втрати флоту Росії - що відомо
Українці за останні два роки вдало атакували і знищили та вивели з ладу близько третини військових кораблів російського Чорноморського флоту.
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Рятувальне судно «Коммуна» зі складу Чорноморського флоту Росії не зазнало критичних пошкоджень після ракетного удару 21 квітня, якого по ньому завдали ВМС України.
Kyiv Post із посиланням на джерела в спецслужбах повідомляв, що 7 квітня російський корабель «Серпухов», що дислокується на військово-морській базі в місті Балтійськ Калінінградської області РФ, підпалили спецпризначенці ГУР.
Наприкінці березня ми повідомляли, що ЗСУ уразили ракетою «Нептун» викрадений росіянами корабель «Костянтин Ольшанський».