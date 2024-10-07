Внаслідок успішної операції Головного управління розвідки (ГУР МОУ) виведено з ладу тральник Балтійського флоту ЗС РФ "Олександр Обухов", який базувався у Балтійську.

Через "загадкову появу" отвору у газоході до двигуна потрапила вода, повідомило ГУР та опублікувало відповідне відео.

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Українські розвідники знешкодили "Олександр Обухов" - подробиці

"Тепер російський тральник став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою - пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний", - ідеться у повідомленні.

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Виведений з ладу корабель нещодавно проходив ремонтні роботи у Санкт-Петербурзі.

У ГУР додали, що «Обухов» ― вже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту ЗС РФ за останні пшість місяців.