Уряд України очікує, що Рада Європейського Союзу найближчим часом затвердить рішення про надання Україні фінансової допомоги на 35 млрд євро.

Транш нададуть коштом заморожених російських активів і вони стануть доступні до кінця 2024 року, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Коли Україна отримає кредит на €35 млрд від ЄС

Постійні представники держав-членів ЄС погодили надання Україні спеціальної фінансової допомоги на 35 млрд євро шляхом використання заморожених російських активів. 

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"Це велика перемога України, над якою ми працювали більше двох років. Я вдячний нашим європейським партнерам за це справедливе та сміливе рішення.

Ми очікуємо, що Рада ЄС затвердить його вже найближчим часом", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що це дозволить уряду України повною мірою профінансувати пріоритетні видатки вже з початку 2025 фінансового року.

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ЄС надасть Україні кредит на €35 млрд євро - подробиці

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що кошти витратять передусім на енергетику, бомбосховища для закладів освіти, імпортну зброю та ППО.

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