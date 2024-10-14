Північнокорейські солдати приєдналися до лав Росії в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в неділю, знову закликавши західних союзників збільшити військову допомогу.
«Ми бачимо дедалі більший альянс між Росією та такими режимами, як у Північній Кореї», – сказав Зеленський. – Вже не йдеться лише про передачу зброї. Насправді йдеться про відправляння людей із Північної Кореї до окупаційних військ».
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«Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потрібно розвивати. Лінія фронту потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішучі постачання для наших сил, це не просто перелік військової техніки: йдеться про посилення тиску на агресора, який для Росії буде сильнішим, ніж вона зможе витримати. І йдеться про запобігання більшій війні».
Друга епоха Європи
Минулого тижня Зеленський зустрівся з очільниками урядів у Берліні, Лондоні, Парижі та Римі, щоб домогтися збільшення допомоги в рамках «Плану перемоги» його адміністрації. Під час зустрічі з Папою Римським Зеленський наголосив, що «миру можна досягти лише силою».
«Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру. Команди нашої держави та команди керівників наших партнерів, яким уже представлено План перемоги, продовжують опрацьовувати спільні кроки, і це мають бути сильні кроки.
Ми повинні діяти просто зараз, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватися до наших можливостей. Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і весь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами заради такої сили, заради справжнього миру», – наголосив Зеленський.
We will continue presenting our strategy to compel Russia to peace to our European partners. The teams of our country and the teams of leaders, who have already been introduced to the Victory Plan, are continuing to work on the details. Joint actions are needed—and they must be… pic.twitter.com/x8wMiO3o7b— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2024
Кремль заявив, що Путін готовий вислухати мирні пропозиції через Німеччину
Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що російський лідер Владімір Путін готовий обговорити пропозиції канцлера Німеччини Олафа Шольца телефоном, але поки не отримав жодної.
«Ні, пропозицій не було», – сказав Пєсков і пояснив: «Ми неодноразово заявляли, що Путін залишається відкритим для контактів».
Раніше цього місяця німецький тижневик Die Zeit, посилаючись на анонімні джерела в уряді, повідомив, що Шольц готується провести свою першу за майже два роки телефонну розмову з Путіним. Видання писало, що Шольц сподівається зробити це до саміту G20, який відбудеться в Бразилії в листопаді.
Останній раз Шольц і Путін розмовляли один із одним у грудні 2022 року, майже за рік після повномасштабного вторгнення Росії. Тоді канцлер сказав, що Путін має вивести свої війська з України та сісти за стіл переговорів.
Поки дата перенесеної зустрічі в Рамштайні ще не визначена, Байден планує летіти до Німеччини в п’ятницю
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України на базі ВПС США в німецькому Рамштайні було фактично скасоване. Президенту США Джо Байдену довелося відкласти свою заплановану поїздку до Європи на цю зустріч через масштабні руйнації від урагану у Флориді.
Поки що Байден планує здійснити короткий візит до Німеччину в п’ятницю, 18 жовтня, для зустрічей із канцлером Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Очікується, що Штайнмаєр вручить Байдену найвищу цивільну нагороду Німеччини – Федеральний хрест за заслуги.
Досі невідомо, чи візьмуть участь у зустрічі Байдена з Шольцем прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон, як було заплановано раніше.
Скасування зустрічі в Рамштайні розглядається як невдача для України, оскільки на ній Зеленський планував представити свій «План перемоги» вищому керівництву НАТО, а новий генсек Альянсу Марк Рютте, за чутками, планував тиснути на американців і німців щодо схвалення використання Україною далекобійної зброї проти російських військових цілей на території РФ.
На Херсонщині російський безпілотник налетів на чоловіка на мопеді
Як повідомили в соцмережах обласні військові, в неділю російські війська скинули з дрона вибухівку на 34-річного чоловіка, який їхав на мопеді дорогою в Херсонській області.
«Ще одна людина на Херсонщині стала жертвою російської агресії. Сьогодні вдень загарбники випустили вибухівку з дрона по 34-річному чоловіку, який їхав на мопеді дорогою Новодмитрівка-Кізомис. На жаль, його поранення виявилися смертельними. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Щирі співчуття рідним і близьким», – написала Херсонська обласна військова адміністрація.
Рано вранці в неділю уламками збитих російських безпілотників були пошкоджені будинки в Київській і Черкаській областях. Про це повідомляла місцева влада.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що всі безпілотники в межах у Київській області були знищені, і що не було постраждалих та пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури.
«У двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. Пошкодження незначні», – зазначив Кравченко у Facebook. Щодо того, які в яких саме районах упали уламки, він не уточнив.
Minor damage from destroyed drones has been reported in #Kyiv and #Cherkasy regions.— Tim White (@TWMCLtd) October 13, 2024
Three private houses in 2 districts of the capital were affected, while in #Zolotoni in Charkasy, several houses were hit from falling debris.
There was also a fire at a "production warehouse" pic.twitter.com/zJKBWSiOaA