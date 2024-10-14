Північнокорейські солдати приєдналися до лав Росії в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в неділю, знову закликавши західних союзників збільшити військову допомогу.

«Ми бачимо дедалі більший альянс між Росією та такими режимами, як у Північній Кореї», – сказав Зеленський. – Вже не йдеться лише про передачу зброї. Насправді йдеться про відправляння людей із Північної Кореї до окупаційних військ».

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«Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потрібно розвивати. Лінія фронту потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішучі постачання для наших сил, це не просто перелік військової техніки: йдеться про посилення тиску на агресора, який для Росії буде сильнішим, ніж вона зможе витримати. І йдеться про запобігання більшій війні».

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Минулого тижня Зеленський зустрівся з очільниками урядів у Берліні, Лондоні, Парижі та Римі, щоб домогтися збільшення допомоги в рамках «Плану перемоги» його адміністрації. Під час зустрічі з Папою Римським Зеленський наголосив, що «миру можна досягти лише силою».

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«Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру. Команди нашої держави та команди керівників наших партнерів, яким уже представлено План перемоги, продовжують опрацьовувати спільні кроки, і це мають бути сильні кроки.

Ми повинні діяти просто зараз, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватися до наших можливостей. Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і весь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами заради такої сили, заради справжнього миру», – наголосив Зеленський.