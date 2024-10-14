У ніч проти 13 жовтня на аеродромі Оренбург-2 в Росії спалили військово-транспортний літак Ту-134, повідомило Головне управління розвідки.
У Росії згорів Ту-134 − подробиці
Літак, який належав до 117-го військово-транспортного авіаполку ЗС РФ, було знищено внаслідок пожежі на аеродромі. На аеродромі розміщений окремий 117-й військово-транспортний авіаполк 18-ї дивізії військово-транспортної авіації Росії.
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За даними ГУР, ці радянські літаки використовуються для транспортування керівного складу Міноборони Росії.
Однак більше подробиць про інцидент українська розвідка не надала.
У Якутії в РФ розбився літак Ан-3
Літак Ан-3 авіакомпанії "Борус" розбився у Республіці Саха (Якутія) Росії.
Про катастрофу повідомили місцеві рятувальники о 03:47 13 жовтня.
За інформацією Головного управління МНС Росії в Республіці Саха, літак Ан-3 АК Борус здійснив аварійну посадку за 1,5 км від Олекминська.
Росіяни й досі незаконно виводять мільйони з України
Місцева транспортніа прокуратура заявила, що причиною аварійної посадки літака Ан-3 у Якутії стала втрата тяги двигуна.
У вересні цього року пасажирський літак Airbus 320 "Уральських авіаліній" РФ, який летів від Чорного моря до Сибіру, зробив вимушену посадку в полі з ризиком для життя понад 150 пасажирів, про що писав Kyiv Post.