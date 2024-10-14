У ніч проти 13 жовтня на аеродромі Оренбург-2 в Росії спалили військово-транспортний літак Ту-134, повідомило Головне управління розвідки.

У Росії згорів Ту-134 − подробиці

Літак, який належав до 117-го військово-транспортного авіаполку ЗС РФ, було знищено внаслідок пожежі на аеродромі. На аеродромі розміщений окремий 117-й військово-транспортний авіаполк 18-ї дивізії військово-транспортної авіації Росії.

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За даними ГУР, ці радянські літаки використовуються для транспортування керівного складу Міноборони Росії.

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Однак більше подробиць про інцидент українська розвідка не надала.