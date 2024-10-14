Північна Корея надає Росії зброю, а також власних військових, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

КНДР постачає військових і зброю Росії − подробиці

За його словами, наразі союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї, нарощується. Йдеться не лише про передачу зброї, а й про надання людей із КНДР до військових сил Росії.

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"Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки", − пояснив Зеленський у відеозверненні.

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Кілька тисяч військових із КНДР навчаються в Росії

Південна Корея та Україна ідентифікували військовослужбовців Північної Кореї, які воюють в Україні, а також навчаються в Росії для можливого майбутнього розгортання поряд із ворожою армією.

Деякі офіцери з КНДР спостерігають за російськими військами та вивчають поле бою на ТОТ України, однак в Україні цю інформацію ще не підтвердили.

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Сили оборони України тримають свої позиції та контратакують.

Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів із КНДР.

КНДР протягом двох років через свій східний порт Наджін постачала вантажі, які сумарно могли містити понад 6 млн 152-міліметрових артилерійських снарядів.

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