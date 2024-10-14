Північна Корея надає Росії зброю, а також власних військових, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

КНДР постачає військових і зброю Росії − подробиці

За його словами, наразі союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї, нарощується. Йдеться не лише про передачу зброї, а й про надання людей із КНДР до військових сил Росії.

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"Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки", − пояснив Зеленський у відеозверненні.