Естонія може закуповувати оборонну продукцію України, пише ERR, цитуючи естонського міністра оборони Ханно Певкура.

Естонія може закуповувати оборонну продукцію України − подробиці

За його словами, подібна співпраця могла б допомогти Україні збільшити виробництво.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас очільник українського Центру нових геополітичних досліджень Михайло Самусь пояснив, що через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт зброї.

Існує варіант обходу цієї заборони за допомогою створення спільного підприємства, яке вироблятиме оборонну продукцію саме для естонської армії, аби це був не експорт, а виробництвом для потреб Естонії.

Advertisement

Певкур додав, що заборона на експорт не стане на заваді, якщо країни домовляться.

"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Тут потрібно розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виготовляти для своєї армії", − наголосив міністр.

Наразі Естонія зацікавлена у виготовленні далекобійних ракет.

"Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на супротивника на великій дальності", − підсумував естонський міністр оборони.

Advertisement

Естонія хоче замовляти зброю для України у свого ОПК

Естонія реструктурує допомогу для України, щоб у ній переважала продукція естонських підприємств.

Естонський оборонпром здатен виробляти продукції більш ніж на 100 млн євро на рік.

Естонія виявила, що російські спецслужби стояли за низкою кібератак, спрямованих на кілька естонських міністерств у листопаді 2020 року.