У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Про це повідомили на сайті Президента України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Україна уклала безпекову угоду з Грецією - подробиці
З початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну.
Цією угодою Греція закріплює готовність забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби України й надалі.
У співпраці з партнерами Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.
Крім того, ідеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення Росії до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.
США виділили Україні новий пакет допомоги на $425 млн
Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру.
З ким Україна підписала безпекові угоди
2024 року Україна уклала вже 25 двосторонніх безпекових угод із країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.
Угоди у сфері безпеки були підписані з
- Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами
- Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією
- Норвегією, Японією, США, Литвою, Естонією, Польщею
- Люксембургом, Румунією, Словенією, Чехією, Ірландією.