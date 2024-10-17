У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомили на сайті Президента України.

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Україна уклала безпекову угоду з Грецією - подробиці

З початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну.

Цією угодою Греція закріплює готовність забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби України й надалі.

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У співпраці з партнерами Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.

Крім того, ідеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення Росії до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.

Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру.

З ким Україна підписала безпекові угоди

2024 року Україна уклала вже 25 двосторонніх безпекових угод із країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.

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Угоди у сфері безпеки були підписані з