Російські правоохоронці продовжують висувати звинувачення у корупції генералам, які раніше обіймали високі посади у міністерстві оборони.

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

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Росія масово звільняє посадовців за корупцію

«7 жовтня росЗМІ повідомили, що прокурори висунули додаткові звинувачення колишньому заступнику міністра оборони Тимуру Іванову, якому вже у квіті висунули інші звинувачення.

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Перша з цих справ стосується розкрадання 200 млн рублів під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом були пошкоджені під час війни. Друга стосується розкрадання 3 млрд рублів із банку «Інтеркоммерц» при купівлі іноземної валюти», - повідомили в Міноборони.

Кількість звинувачень проти колишніх високопоставлених російських військових чиновників продовжує збільшуватися.

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Також російські ЗМІ повідомляють про звільнення вісьмох генералів з таких відомств, як Слідчий комітет, Міністерство з надзвичайних ситуацій та Федеральна служба виконання покарань.

Це може бути пов'язано з обвинуваченнями в корупції.

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«Якщо правда, це стане потенційним індикатором того, що боротьба проти корупції виходить за межі її раніше обмеженої уваги лише на оборонному секторі», - зазначили у відомстві.

Затримання ексзаступника Шойгу - що варто знати

Генерала армії Дмитра Булгакова, колишнього заступника міністра оборони РФ, у липні заарештували у справі про корупцію. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення російських військ.

Суд обрав Булгакову запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Він поміщений у СІЗО "Бутирка" у Москві.

Він обіймав посаду заступника міністра оборони з грудня 2008 року до вересня 2022 року.

Крім того, Булгаков у 2016 році він отримав звання героя Росії.

Арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова - подробиці

У квітні цього року заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов був затриманий за підозрою в отриманні хабаря, повідомляє російське медіа ТАСС.

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Заступника Шойгу відправили в СІЗО на два місяці. Його підозрювали в отриманні хабара у щонайменше 1 млн рублів.

У суді підтвердили, що заступник Шойгу отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.

Президенту РФ Владіміру Путіну доповідали про затримання Іванова, а міністра оборони Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.