Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомандуючем Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем і заслухав доповідь щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій.

Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

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Україна створила буферну зону на території Росії - що відомо

"Передусім – фронт. Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад", - зазначив він.

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Президент заслухав детальну доповідь головкома щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога. Окремо, щодо Курської операції.

За його словами, ЗСУ зберігає позиції та не дозволяє ворогу розширювати війну на українській землі.

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"Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість", - наголосив Зеленський.

Також він відзначив, що завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість українців, бо у межах операції триває активне поповнення обмінного фонду для України.

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За підсумками сьогоднішньої наради були оновлені завдання для переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.

Курська операція стимулює РФ до обміну полоненими, - ISW

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що операція ЗСУ у Курській області стимулює Росію до обмінів полоненими.

Експерти ISW наголосили, що частота обмінів між Києвом та Москвою значно зросла після українського наступу на російській території.

Аналітики нагадали, що 18 жовтня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими - четвертий з початку української операції у Курській області в серпні 2024 року.

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Під час останнього обміну вдалося звільнити 95 українських військових.