Президент України Володимир Зеленський, повідомляється в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Зеленський підписав закон про зміни в кримінальних кодексах − подробиці

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11484 щодо внесення змін в кримінальне законодавство. Законопроєкт підтримали 228 нардепів.

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У Кримінальному кодексі не передбачалася відповідальність за злочини проти людяності та воєнні злочини. Його положення не узгоджувалися із сучасним міжнародним правом.

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Відтепер у ТКК внесли поняття командної відповідальності, аби командири несли відповідальність за воєнні злочини своїх підлеглих, навіть якщо вони не скоювали їх особисто, але знали про них та не відреагували.

Україна ратифікувала Римський статут − що відомо

21 серпня народний депутат Ярослав Желєзняк у своєму Телеграм-каналі повідомляв, що Верховна Рада України на своєму сьогоднішньому засіданні ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Документ про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йдеться про українських громадян.

Римський статут МКС наразі ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан.