Партнери з Великої сімки мають оголосити про свої внески в ініціативу 50 млрд доларів для України в Нью-Йорку 25 жовтня.

Виплати можуть стартувати вже у 2025 році, заявив єврокомісар питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає кореспондент Укрінформу.

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Країни G7 зроблять внески у Фонд підтримки України

Як зазначив Рейндерс, схвалення євродепутатами резолюції про створення Механізму кредитного співробітництва дозволить реалізувати цю ініціативу вже до кінця року та забезпечити виплати у 2025 році.

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«Партнери G7 оголосять про свої внески в ініціативу 50 млрд дол. для України в Нью-Йорку 25 жовтня. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими союзниками, щоб забезпечити їхні внески до кредитного механізму», - сказав він.

За словами Рейндерса, додаткова і термінова фінансова підтримка є критично важливою для України.

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«Схвалення депутатів дозволить до кінця цього року реалізувати пропозицію створення механізму кредитного співробітництва з Україною та надання кредиту макрофінансової допомоги вже наступного року», - сказав комісар, додавши, що така підтримка ЄС має стати рятівним колом для України.

Єврокомісар пояснив, що механізм кредитного співробітництва - це інструмент, спрямований на:

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стягнення надприбутків, отриманих від заморожених активів РФ

надання активів Україні для погашення кредитів партнерів з ЄС та G7, а також потенційно інших країн.

За його словами, ця ініціатива також запроваджує деякі інноваційні функції.

«По-перше, на Росію покладається відповідальність за свої дії. Передбачається, що кредит не покладається на того, хто зазнав нападу, а повертається агресором.

По-друге, пропозиція Єврокомісії передбачає дозвіл на надання кредиту до 35 мільярдів євро з автоматичною корекцією.

Це означає, що Єврокомісія передбачає механізм автоматичної корекції, якщо кредитори G7 нададуть суму, яка перевищить загальний обсяг ризику, узгоджений з ЄС», - пояснив він.

ЄС надасть Україні кредит на €35 млрд - подробиці

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.

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Президент Володимир Зеленський розповів, що кошти витратять передусім на енергетику, бомбосховища для закладів освіти, імпортну зброю та ППО.

Угорщина не схвалить кредит Україні на $50 млрд до завершення виборів у США

8 жовтня міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга заявив, що його країна відклала ухвалення остаточного рішення про виділення Україні кредиту на суму 50 мільярдів до завершення президентських виборів у США.

Також Будапешт відтермінував рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії.