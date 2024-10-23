Протягом вересня Росія запустила в Україну понад 1300 безпілотників-камікадзе, що є найбільшою кількістю запущених таких дронів за місяць з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії, посилаючися на дані розвідки.

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Росія побила рекорд із запуску Шахедів − подробиці

За даними британської розвідки, Росія "майже напевно" перевищить цю цифру в жовтні.

"Проте Росія розширює свої можливості для проведення широкомасштабних атак за допомогою дронів-камікадзе проти України, доповнюючи постачання з Ірану збільшенням внутрішнього виробництва", − пояснило відомство.

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Британське міністерство акцентувало, що Росія використовує свої БпЛА проти багатьох цілей, зокрема проти енергетичної інфраструктури.

Це пояснюється здатністю Шахедів завдавати ударів углиб території України, щоб підтримувати тиск на українську систему ППО.