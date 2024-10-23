Протягом вересня Росія запустила в Україну понад 1300 безпілотників-камікадзе, що є найбільшою кількістю запущених таких дронів за місяць з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомило Міноборони Великої Британії, посилаючися на дані розвідки.
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Росія побила рекорд із запуску Шахедів − подробиці
За даними британської розвідки, Росія "майже напевно" перевищить цю цифру в жовтні.
"Проте Росія розширює свої можливості для проведення широкомасштабних атак за допомогою дронів-камікадзе проти України, доповнюючи постачання з Ірану збільшенням внутрішнього виробництва", − пояснило відомство.
Британське міністерство акцентувало, що Росія використовує свої БпЛА проти багатьох цілей, зокрема проти енергетичної інфраструктури.
Це пояснюється здатністю Шахедів завдавати ударів углиб території України, щоб підтримувати тиск на українську систему ППО.
США підтвердили, що війська КНДР вже у Росії
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 23, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LmYJj7eiUU #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/M2ke52MvVQ
Один із наймасованіших нічних нальотів: ППО знешкодила 80 "Шахедів"
У ніч проти 18 жовтня Росія запустила на Україну 135 ударних безпілотників типу "Шахед", 80 із яких вдалося знешкодити.
Дрони збивали в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.
44 безпілотники були локаційно втрачені, ще двоє полетіли до Білорусі, а 10 станом на 8:43 перебували у повітряному просторі країни.