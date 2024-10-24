Фінляндія закрила тимчасові прикордонні переходи в Париккала і Лієкс на кордоні з Росією, пише Yle із посиланням на Прикордонну службу країни.

Пункти пропуску в Париккала і Лієкс закриті − подробиці

Обидва прикордонні переходи не працювали кілька років: у Париккала рух зупинили навесні 2022 року через санкції ЄС, а в Лієксі – восени 2021 року – через припинення імпорту деревини.

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Очільники прикордонних служб Фінляндії та Росії у жовтні ухвалили рішення про закриття цих пунктів.

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Відкриття тимчасових пунктів пропуску через кордон можливе в майбутньому відповідно до угоди між двома країнами.

Масштабні операції впливу від Росії проти Фінляндії

Фінляндія заявила про велику кількість випадків саботажу, кібератак та дестабілізації, в яких країна підозрює Росію.

Про це пише Reuters із посиланням на слова міністерки внутрішніх справ країни Лулу Ранне.

"Ми стикаємося з порушеннями, саботажем, різними видами шкоди та навіть використанням міграції для досягнення цілей. Це створює загальну невизначеність", – заявила Ранне.

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Вона зауважила, що дані розвідки країни вказують на Росію як головного винуватця.

Росію також підозрюють у втручанні в GPS-сигнали в морському та повітряному транспорті Фінляндії, яке вже відбувалося кілька разів раніше.

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"Наразі Росія є основним суб'єктом, який здійснює широкомасштабні операції впливу проти нас", – додала Ранне.

За даними Reuters, найбільший банк регіону, Nordea, зазнав кібератаки, що призвела до тимчасових перебоїв у роботі онлайн-сервісів. Окрім цього, зафіксували й крадіжки на об'єктах водопостачання. Зловмисники вкрали технічне обладнання без очевидного фінансового мотиву, що своєю чергою закріплює підозри щодо участі Росії.

Фінська служба безпеки Supo наголосила, що російська розвідка стала більш агресивною після висилання з Європи понад 700 російських дипломатів через повномасштабне вторгнення в Україну.

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Фінляндія не бачить передумов для відкриття кордону з Росією

На думку прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпа, зараз немає можливості знову відкрити східний кордон з Росією.

Водночас закон про депортацію позитивно вплинув на зниження міграційного тиску.

У липні президент Фінляндії Олександр Стубб затвердив так званий закон про депортацію у Фінляндії, який боротиметься з будь-яким потенційним гібридним впливом з боку РФ.

За словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, відносини її країни з Росією будуть заморожені доти, доки РФ продовжує війну в Україні та порушує міжнародне право.

Російські бази, включно з особовим складом і технікою, які раніше зосереджувалися на кордоні з Фінляндією, були перекинуті в Україну.

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Водночас Фінляндія посилює захист кордону з Росією через міграційний тиск.

Фінське федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило виданню Iltalehti 11 липня, що збої в роботі GPS збільшилися, пов'язавши це з масштабним збоєм, який стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня.