Президент Володимир Зеленський заявив, що План перемоги спрямований на партнерів, а у внутрішньому Плані посилення ідеться про внутрішню роботу.
Зокрема на фронті та у тилу, сказав він у вечірньому відеозверненні.
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План посилення України - що відомо
« Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення. Такий План, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року.
План перемоги спрямований на партнерів. На їхню визначеність, яким є місце України в архітектурі безпеки, чи готові вони, щоб Україна перемогла, чи хочуть партнери бачити післявоєнну систему безпеки дійсно надійною», - сказав Зеленський.
Він зауважив, що при виконанні План перемоги дасть усі відповіді.
Внутрішня частина Плану посилення охоплює:
- позиції на фронті й у тилу
- питання справедливості
- економіку
- робочі місця
- розвиток критично необхідних галузей
- захист від російської дезінформації
- соціальний захист людей.
"Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність. Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути», - зазначив Президент.
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Раніше під час засідання Ставки Зеленський доручив членам Ставки та іншим посадовим особам розробити внутрішній План посилення України.
План перемоги України − що треба знати
Лідери ЄС не дійшли згоди в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі Зеленським.
План має п'ять таких головних пунктів:
- Геополітика. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.
- Ведення війни. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.
- Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості.
- Економіка. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій.
- Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни.
Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.