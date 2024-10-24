Президент Володимир Зеленський заявив, що План перемоги спрямований на партнерів, а у внутрішньому Плані посилення ідеться про внутрішню роботу.

Зокрема на фронті та у тилу, сказав він у вечірньому відеозверненні.

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План посилення України - що відомо

« Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення. Такий План, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року.

План перемоги спрямований на партнерів. На їхню визначеність, яким є місце України в архітектурі безпеки, чи готові вони, щоб Україна перемогла, чи хочуть партнери бачити післявоєнну систему безпеки дійсно надійною», - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що при виконанні План перемоги дасть усі відповіді.

Внутрішня частина Плану посилення охоплює:

позиції на фронті й у тилу

питання справедливості

економіку

робочі місця

розвиток критично необхідних галузей

захист від російської дезінформації

соціальний захист людей.

"Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність. Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути», - зазначив Президент.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 24 жовтня: «Не дочекається розвалу нашої коаліції» Зеленський обговорив внутрішній "План перемоги" з лідерами громадянського суспільства; екскерівник апарату Білого дому обізвав Трампа; країни G7 погодили кредити для Києва на $50 млрд.

Раніше під час засідання Ставки Зеленський доручив членам Ставки та іншим посадовим особам розробити внутрішній План посилення України.

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План перемоги України − що треба знати

Лідери ЄС не дійшли згоди в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі Зеленським.

План має п'ять таких головних пунктів:

Геополітика . Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.

. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції. Ведення війни . Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.

. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів. Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості.

Економіка . Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій.

. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій. Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни.

Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.