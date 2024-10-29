Події в Грузії після парламентських виборів вселяють серйозні побоювання, необхідно вдатися до розслідування порушень.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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У ЄС хочуть провести розслідування порушень на виборах у Грузії

Дипломат зазначив, що міжнародні спостерігачі повідомляли про порушення під час виборчої кампанії та у день голосування. Вони також не визнали вибори вільними та чесними.

Верховний представник ЄС також закликав провести прозоре розслідування.

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«Центральна виборча комісія Грузії та відповідні органи влади повинні розслідувати порушення, тиск і залякування виборців, що вплинули на довіру громадськості до процесу, про які повідомляли спостерігачі. Ці порушення повинні бути розглянуті швидко, прозоро і незалежно», - зазначається у заяві.

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Боррель нагадав, що Грузія є країною-кандидатом на вступ до ЄС, і тому «повинна продемонструвати свою відданість європейським цінностям, починаючи з повної прозорості виборчого процесу».

«Я попросив Комітет з питань політики та безпеки зібратися сьогодні для термінового обговорення складної ситуації в Грузії. Я також включив це питання до порядку денного Ради ЄС у закордонних справах у листопаді», - наголосив він.

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Дипломат додав, що «народ Грузії протягом кількох місяців демонструє свою прихильність до демократичних цінностей та прагнення своєї країни до євроінтеграції».

«Вони заслуговують на ясність щодо виборчого процесу, на впевненість у легітимності наступного уряду. Важливо, щоб протести і реакція влади на них залишалися мирними.

Необхідно зупинити відступ демократії в країні і гарантувати сприятливе середовище для ЗМІ, громадянського суспільства та опозиції, які складають плюралістичне, демократичне суспільство», - уточнив Боррель.

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Парламентські вибори у Грузії – що відомо

Китай стримано підтримав результати парламентських виборів у Грузії.

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Президента Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнати результати парламентських виборів у країні 26 жовтня.

Парламентські вибори у Грузії були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою та численними повідомленнями про тиск на виборців.

Уряд Грузії затвердять, попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів. Про це заявляв прем’єр країни Іраклій Кобахідзе.

За різними опитуваннями, на парламентських виборах у Грузії перемагають опозиція й правляча партія "Грузинська мрія".