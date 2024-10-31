Уряди України та Угорщини готують двосторонній документ для вирішення більшості питань, що виникають між державами, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Двосторонній документ між Україною та Угорщиною − подробиці

"Сьогодні готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності, майбутнього і минулого", – пояснив Зеленський.

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За його словами, частиною цього документа є вирішення безпекових питань.

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"Найменше, що ми просимо в Угорщини, – не блокувати запрошення України в НАТО. Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати", – додав Президент України.

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