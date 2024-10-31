Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Польщі Василя Боднара, йдеться в указі №7З9/2024, оприлюдненому на сайті очільника держави.

Новим послом у Польщі став Василь Боднар

"Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща", – зазначається в документі.

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Попереднім указом №7З8/2024 Боднара звільнили з посади посла України в Туреччині.

Новим міністром закордонних справ став Андрій Сибіга

Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України.

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Раніше під час цього ж засідання ВР були звільнені міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна.

4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади.

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