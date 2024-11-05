Дональд Трамп провів останній день своєї президентської кампанії в США перед днем виборів переважно в Північній Кароліні, де, за результатами 16 нещодавніх опитувань, Трамп випереджає Харіс на один відсоток, але його радники заявили кільком ЗМІ на вихідних, що показники цього штату продовжують їх турбувати. Протягом останніх трьох днів Трамп літав по всій країні, але поставив собі за мету побувати щодня з'являтись в Північній Кароліні.

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У понеділок його амбітний графік включав дві зупинки в Північній Кароліні, одну в Мічигані і дві в хиткому штаті Пенсильванія.

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Тим часом віце-президентка Камала Гарріс у понеділок провела п'ять передвиборчих заходів, усі в Пенсильванії: у рідному місті президента Джо Байдена Скрентоні; у столиці сталеливарної промисловості Пітсбурзі, де її підтримали профспілкові лідери; у колишньому вугледобувному центрі Аллентауні, третьому за чисельністю населення місті Співдружності; у Редінгу, четвертому за чисельністю населення, і, нарешті, у Філадельфії, найбільшому міському центрі штату, чиї внутрішні міські квартали в 2020 році забезпечили Байдену перемогу в президентських виборах.

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Більше по темі 10 тисяч солдатів із КНДР скоро можуть вступити в бій у Курській області Раніше держсекретар США Блінкена заявляв про те, що на Курщину прибули близько 8 тис. солдатів із КНДР.

Гарріс завершила все це зірковим заходом у «Місті братньої любові», в якому взяли участь телеікона Опра Вінфрі, виконавець пуерториканського походження Рікі Мартін та поп-зірка і актриса Леді Гага.

Пенсильванія, де, як повідомляється, голоси виборців рівномірно розподілені між двома кандидатами, дійсно є наріжним каменем в архітектурі будь-якої кампанії, спрямованої на перемогу в такій напруженій боротьбі, як ця. Пенсильванія, ключовий коливний штат з 19 голосами Колегії вибірників, є епіцентром президентської кампанії в США. (Інші шість штатів, до яких буде прикута увага світу у вівторок ввечері, — Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна і Вісконсин).

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На мітингу Трампа в Редінгу в понеділок увечері він пообіцяв «повернути робочі місця на заводах» в штаті Пенсильванія, звертаючись до людей, які тримали рожеві плакати з написом "Жінки за Трампа". Колишньому президенту нелегко далася кампанія за підтримку серед членів профспілок Пенсильванії, а розрив у підтримці серед жінок по всій країні сягає двозначних показників на користь Гарріс.

Байден у 2020 році здобув перемогу з 306 голосами виборців проти 232 завдяки тому, що він зміг схилити на свій бік три штати «блакитної стіни» — Вісконсін, Мічиган і Пенсильванію, які у 2016 голосували за Трампа.

В інтерв'ю BBC в понеділок увечері колишній конгресмен-республіканець від штату Іллінойс назвав Пенсильванію «Святим Граалем американських виборів».

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Посол Москви у Великій Британії не підтверджує присутність північнокорейських військ у Росії, але додає: «Якщо вони і є, то що з того?»

У понеділок Міністерство оборони США заявило, що, за його оцінками, кількість північнокорейських військ у Курській області Росії за останні дні зросла приблизно на 2 000 осіб, в результаті чого їхня загальна чисельність там досягла приблизно 10 000, а можливо, і 12 000 осіб. Раніше Пентагон оцінював цю цифру у 8000 осіб.

Тим часом президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні назвав приблизно таку ж цифру, заявивши, що, за даними київської розвідки, 11 000 північнокорейських військовослужбовців досягли російського кордону з Україною.

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«У Курській області вже 11 000 (північнокорейців)», — сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні, додавши, що українська розвідка поінформувала його про ці пересування. «Ми бачимо збільшення кількості північнокорейців і відсутність реакції з боку наших партнерів».

Його партнери у Вашингтоні та Лондоні, принаймні, привернули увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми в понеділок.

«Ми вважаємо, що загальна чисельність військ КНДР в Росії... може бути ближче до 11-12 тисяч», — заявив на прес-конференції речник Пентагону генерал-майор Пат Райдер, — “причому щонайменше 10 тисяч зараз перебувають у Курській області”.

У контроверсійному інтерв'ю BBC, яке вийшло в ефір у понеділок, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не визнав присутність будь-яких північнокорейських військ у Росії, і в якийсь момент запитав свого співрозмовника, ведучого програми HARDtalk Стівена Сакура: “А ви впевнені?”.

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Келін додав: “А якщо і є, то що з того?”. Фактично не підтверджуючи їх присутність, посол Москви в Лондоні захищав саму ідею розгортання військ Пхеньяна, стверджуючи, що «тисячі західних найманців» воюють з російськими військами в Україні, в той час як «тисячі» солдатів НАТО тренують українські війська з експлуатації наданої авіації та озброєння.

У понеділок Київ заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) зафіксували першу перестрілку з північнокорейськими солдатами.

“Перші військові підрозділи КНДР [Корейської Народно-Демократичної Республіки] вже потрапили під обстріл в Курську”, — написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації України, лейтенант Андрій Коваленко.

Міністерка закордонних справ Німеччини анонсувала зимову допомогу, але не прокоментувала північнокорейську ескалацію і не змінила політику щодо ракет «Таурус

У понеділок міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з восьмим візитом за час вторгнення Росії в Україну, оголосивши про «зимовий пакет допомоги» на суму близько 200 мільйонів євро, але не висловила жодної суттєвої реакції на нарощування північнокорейських військ на кордоні з Україною, а також не змінила тривалу відмову Берліна надіслати Україні довгоочікувані ракети дальнього радіусу дії «Таурус».

Зеленський вимагає і того, і іншого, і в понеділок нарікав на те, що зростання тисяч солдатів Пхеньяна в прикордонній з Росією Курській області заслуговує на більш рішучу реакцію Заходу, особливо в тому, що стосується довгоочікуваного зеленого світла для використання далекобійної зброї НАТО в глибині російських територій.

“Ми бачимо збільшення кількості північнокорейців і не бачимо збільшення реакції наших партнерів, на жаль”, — сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Європу усвідомити, що північнокорейські війська «зараз ведуть агресивну війну в Європі проти суверенної європейської держави».

“Це ще раз доводить, що поки Захід боїться і вагається, Росія діє і йде на ескалацію”, — сказав він.

Зі свого боку, на спільній прес-конференції з Сибігою Бербок сказала лише, що підтримка України з боку Німеччини залишається «непохитною».

«Тут і зараз. Ми твердо стоятимемо на вашому боці так довго, як ви цього потребуватимете», — сказала Барбок.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, однак, продовжує відмовлятися надсилати Україні ракети «Таурус» і в жовтні наголосив, що будь-яке запрошення НАТО до вступу в Альянс було б передчасним. Зеленський наполягав на обох цих поступках у «Плані перемоги», який він вже близько двох місяців пропонує західним лідерам як дорожню карту своєї адміністрації до миру.

Після оголошення Бербок про нелетальну допомогу Зеленський міг лише подякувати.

“Цінуємо вагому військову та фінансову допомогу Україні з боку уряду Німеччини. Розраховуємо на посилення оборонної підтримки України з боку Німеччини в наступному році. Це є критично важливим для нашої перемоги”, — сказав він.