6 листопада на порт у російському місті Каспійськ налетіли дрони, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України. "Це успішна спецоперація ГУР", - додав представник української розвідки.

Дрони-камікадзе ГУР вперше пошкодили кораблі РФ у Каспійському морі

Наш співрозмовник також розповів, що внаслідок ударів БПЛА уражень зазнали щонайменше два об’єкти в м. Каспійськ, що в республіці Дагестан, рф.

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За інформацією нашого джерела, результатом інноваційної спецоперації Головного управління розвідки стало перше ураження російській флотилії в Каспійському морі.

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Зокрема йдеться про те, що найбільш ймовірно, українські дрони завдали пошкоджень ракетним кораблям «Татарстан» та «Дагестан». Можливо, пошкоджені також малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Варто зазначити, що відстань від державного кордону України до цілі близько 1500 кілометрів.

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Атака дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада.

За інформацією в медіа, на ураженому обʼєкті базуються частини російських берегових військ, зокрема, морської піхоти. За даними наших джерел, у Каспійську розміщений головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ. Чисельність гарнізону становить близько 1,5 тис. осіб.

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Відомо, що флотилія, яку сьогодні вранці атакували українські дрони, завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

Внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в м. Махачкала.

Атака дрона на порт у Каспійську − подробиці

За даними Телеграм-каналу "Крымский ветер", Каспійськ атакували нібито українським дроном А-22 "Летюча лисиця".

Через загрозу БпЛА в місцевому аеропорту затримали два авіарейси до Москви й один до Пермі.

Раніше про наліт повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.