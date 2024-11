Віцепрезидентка Камала Гарріс виступила з промовою у своїй альма-матер у Вашингтоні в середу вдень. Виборці очікували почути промову від кандидата від Демократичної партії у вівторок ввечері, але вона відклала виступ після того, як перші опитування почали рішуче повертатися вправо. «Світло обіцянки Америки завжди буде яскраво горіти, доки ми ніколи не здаємося і доки ми продовжуємо боротися», - сказала вона американцям і додала: «Іноді боротьба триває довго. Це не означає, що ми не переможемо».

«Найважливіше - ніколи не здаватися», - наголосила вона та зауважилв: «У вас є сила. І ніколи не слухайте, коли вам кажуть, що це неможливо, тому що це ніколи не було зроблено раніше».

Хоча остаточні результати підрахунку голосів досі надходять, обраний президент Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборців, необхідних йому для гарантованої перемоги. Він оголосив про свій тріумф після опівночі в середу вранці зі свого будинку у Флориді.

Трамп похвалився перемогою над Ісламською державою (ІДІЛ) і відсутністю воєн протягом свого останнього чотирирічного президентського терміну. Він відповів критикам, які говорили, що він розпочне нові війни, заявивши, що натомість «зупинить війни». Він жодного разу не згадав про Україну чи українського президента Володимира Зеленського, хоча пообіцяв зупинити війну «за 24 години» у кількох коментарях, що набули широкого розголосу.

«У нас не було воєн чотири роки. Окрім того, що ми перемогли ІДІЛ... Вони говорили: «Він почне війну», я не збираюся починати війну. Я збираюся зупинити війни», - зауважив Трамп.

Команда президента України Володимира Зеленського «взаємодіяла» з кампанією Трампа протягом декількох тижнів, як заявив лідер у своєму нічному відеозверненні в середу.

«Для нас в Україні і для всієї Європи було надзвичайно важливо постійно чути слова тодішнього 45-го президента США про «мир через силу», - сказав Зеленський і додав: «І якщо це стане принципом політики 47-го Президента Сполучених Штатів, Америка та весь світ, безсумнівно, від цього виграють».

«У нас є постійна взаємодія на рівні команд... У майбутньому після війни - у нас є потенціал для більш тісної співпраці. Це те, що зробить Україну, Америку і весь вільний світ більш успішними», - продовжив він.

Команда Байдена працює над тим, щоб отримати вже виділені Києву ресурси

За 10 тижнів до інавгурації Трампа адміністрація Байдена прагнула вивільнити понад 9 млрд доларів, наданих Конгресом на озброєння та іншу безпекову допомогу Україні.

За словами деяких дипломатів, команда Байдена також шукає структурні шляхи посилення європейської відповідальності за допомогу Україні до повернення Трампа.

Як превентивний захід «захисту від Трампа», НАТО - трансатлантичний альянс, який критикує новообраний президент - вже погодився перебрати на себе відповідальність за координацію допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський також швидко пішов назустріч Трампу, щоб зберегти зв'язки.

Зеленський зателефонував йому в середу і привітав із «величезною перемогою», висловивши надію на «сильне і непохитне лідерство США», яке принесе «справедливий мир».

Зеленський прагне підтвердити підтримку зовнішніх альянсв

Делегація послів 27 країн-членів ЄС та членів Комітету з питань політики та безпеки ЄС відвідала Київ і підтвердила свою готовність продовжувати підтримувати Україну за будь-яких обставин.

France's President Emmanuel Macron (5thR) looks on next to Ukrainian President's wife Olena Zelenska, Ukraine's President Volodymyr Zelensky, European Council President Charles Michel and his partner Amelie Derbaudrenghien during the NATO summit, at the Presidential Palace in Vilnius on July 11, 2023. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Пані посол Дельфін Пронк, голова Комітету ЄС з питань політики та безпеки, заявила про згоду з цією заявою на брифінгу в Києві.

«Сьогодні вранці ми побачили найкращі інновації, які може запропонувати Україна. Ваші інновації також допомагають нам в ЄС, тому що ми вчимося у вас, як ви протистоїте цій жахливій війні агресії проти вашої країни», - сказала Пронк.

Вона зазначила, що привезла до Києва членів комітету, відповідального за визначення військової підтримки в рамках Європейського фонду миру та визначення стратегічного напрямку Місії ЄС з надання військової допомоги, щоб провести зустрічі на високому рівні та запевнити Україну в незмінній підтримці ЄС.

Дипломат зазначив, що на зустрічі з міністром оборони Рустемом Умеровим сторони наголосили на готовності тренувати українських військових стільки, скільки буде потрібно, і ще тісніше співпрацювати з українською оборонною промисловістю.

Пізніше сьогодні Зеленський відвідає Будапешт, де візьме участь у засіданні Європейської політичної спільноти, організованому прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, одним із головних скептиків продовження підтримки Києва з боку ЄС.

«Завтра я буду в Будапешті, де візьму участь у засіданні Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана», - сказав Зеленський у вечірньому зверненні, опублікованому в Telegram.

Наразі Будапешт півроку головує в ЄС на ротаційній основі, що дає йому змогу впливати на порядок денний блоку.

Орбан є палким прихильником Трампа. Обидва лідери поставили під сумнів фінансову підтримку Києва з боку Європи і розкритикували санкції проти Росії за вторгнення.

Орбан зазнав різкої критики всередині ЄС за те, що в липні полетів до Москви на переговори з Путіним на початку угорського президентства, через кілька днів після його зустрічі із Зеленським у Києві.

Відносини між Орбаном і Зеленським були непростими протягом усієї війни: угорський лідер називав Зеленського «опонентом» і критикував «план перемоги», висунутий Зеленським, який закликає до нарощування західної підтримки. Минулого тижня угорський лідер потрапив у заголовки газет, заявивши, що перемога Трампа змусить Європу переглянути свою «про-військову» позицію щодо підтримки України.

Local residents walk around their multi-story building damaged by the explosion of a drone strike in Kyiv, on October 30, 2024. Nine people, including an 11-year-old girl, were injured the day before. (Photo by Anatolii STEPANOV / AFP)

Київ зазнав чергового нічного нападу

Київ зазнав чергового масованого повітряного нальоту цієї ночі. Російські безпілотники встигли уразити кілька районів міста, влада повідомила про пошкодження квартири та гаражів, але ніхто не постраждав.

Українська протиповітряна оборона працювала кілька годин.

Пожежі тривали всю ніч на деяких пошкоджених ділянках у Голосіївському районі. Про це повідомив Сергій Попко, голова Київської міської військової адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що пожежі були спричинені падінням уламків безпілотника. На місце події виїхали аварійні бригади.

Напередодні ввечері Зеленський також поінформував націю про стан Курської наступальної операції.

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, а також заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Фронт і реалізація рішень, які можуть підтримати наших воїнів на лінії зіткнення, - сказав Зеленський.

«І це наш внесок у те, щоб це бачили всі у світі: Україна може змінити хід цієї війни, змусити відповідальних за війну відчути реальний тиск. Справжній мир досягається лише тими, хто по-справжньому хоробрий», - додав він.