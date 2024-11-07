Наразі на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють пункти пропуску, повідомив Укрінформ.

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою не працюють − подробиці

"Якщо говорити про кордон із Молдовою, то пункти пропуску не функціонують, і тимчасово там не здійснюються пропускні операції, на Придністровському сегменті", − заявив він.

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Окремо Демченко поінформував, що зараз пасажиропотік на кордонах, порівняно з літнім періодом, значно знизився.

"Наприклад, за минулу добу він був на рівні 80 тисяч осіб, в обох напрямках, і якщо говорити про напрямки руху, то він був у відсотковому співвідношенні 50 на 50. У вихідні пасажиропотік може досягати близько 100-105 тисяч осіб за добу", − сказав речник.

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Відповідаючи на питання, він зазначив, що прикордонники щодня затримують десятки осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. За його словами, більшість таких випадків продовжують фіксуватися поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону.

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Демченко заявив, що ця динаміка, починаючи з серпня, йде до зменшення.

"Зважаючи на те, що надалі погодні умови тільки погіршуватимуться, зокрема і під час осіннього періоду, і потім буде зима, то ми також сподіваємося і прогнозуємо, що кількість охочих незаконно перетнути кордон буде тільки зменшуватися", − додав речник.

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Окремо він сказав, що станом на зараз понад 40 осіб загинули під час подолання важкодоступних гірських місцевостей або річок у надії перетнути кордон, і більшість із цих випадків фіксувалися саме по річкових ділянках кордону.

"Щодо північних кордонів, то є два напрямки: Білорусь та РФ. По першому ситуація залишається стабільною. Ми контролюємо повністю ділянку кордону. Якихось нестандартних ситуацій не фіксуємо. Щодо кордону з РФ, то ворог не відмовився від проведення своїх диверсійних дій, застосовуючи ДРГ, які намагаються зайти на нашу територію", − зазначив Демченко.

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Вибори в Молдові − що треба знати

У Молдові 20 жовтня проходили вибори президента і конституційний референдум щодо європейської інтеграції країни.

Виборчі дільниці залишалися відкритими з 07:00 до 21:00.

Очікуєвалося, що в голосуванні візьмуть участь понад три мільйони людей.

Екскандидат у президенти Молдови Александр Стояногло, якого підтримують проросійські сили, через два дні після оголошення попередніх результатів виборів визнав свою поразку в другому турі.