Коваленко зауважив, що "Шахеди" дешевші, хоча їхня ефективність підходить більше для терору цивільних, ніж для застосування по цілях. Відсоток їхнього вдалого використання, за даними керівника ЦПД, ледь перевалює 10%

Він додав, що темпи виробництва ракет не дозволяють ворогу вести інтенсивну війну з їхнім постійним використанням.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

"Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації", − пояснив Коваленко.

Вночі Шахеди налетіли на Київ: уламки впали у 6 районах

У ніч проти 7 листопада, російські ударні дрони типу "Шахед" масовано налетіли на Київ.

До попередніх повідомлень, за словами керівника КМВА Сергія Попка, додався Дарницький район, де уламки впали на відкриту місцевість і на житловий будинок. Повідомлялося також про постраждалого внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі.

У Печерському відбулося займання в ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., а також часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху, однак пожежу вже ліквідували.

Advertisement

Зранку, 5 листопада, російська армія вдарила по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі.