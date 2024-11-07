Росія точково атакує "Шахедами" об'єкти енергетичної інфраструктури України для економії ракет, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Як росіяни економлять ракети − подробиці
"Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації", − пояснив Коваленко.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Він додав, що темпи виробництва ракет не дозволяють ворогу вести інтенсивну війну з їхнім постійним використанням.
Коваленко зауважив, що "Шахеди" дешевші, хоча їхня ефективність підходить більше для терору цивільних, ніж для застосування по цілях. Відсоток їхнього вдалого використання, за даними керівника ЦПД, ледь перевалює 10%
Вночі Шахеди налетіли на Київ: уламки впали у 6 районах
У ніч проти 7 листопада, російські ударні дрони типу "Шахед" масовано налетіли на Київ.
До попередніх повідомлень, за словами керівника КМВА Сергія Попка, додався Дарницький район, де уламки впали на відкриту місцевість і на житловий будинок. Повідомлялося також про постраждалого внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі.
На Курському напрямку Росія втратила понад 20 тисяч солдатів − Сирський
У Печерському відбулося займання в ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., а також часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху, однак пожежу вже ліквідували.
Зранку, 5 листопада, російська армія вдарила по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі.