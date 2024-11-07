Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що підтримка України в найближчі місяці сформує майбутнє Європейського союзу, повідомив Bloomberg.

Допомога Україні від ЄС визначить майбутнє Євросоюзу 

Міхаіл закликав своїх партнерів з ЄС збільшити витрати на оборону, щоб протистояти загрозі з боку Кремля та продемонструвати Дональду Трампу, що Європа серйозно ставиться до безпеки.

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"Європейська система, заснована на цінностях і правилах, також буде певною мірою вирішена в конфлікті. Це, ймовірно, також буде слідом, який залишиться в Європі", − наголосив естонський прем’єр.

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Україна може вступити до Євросоюзу до 2029 року

Україна може вступити до Європейського союзу до 2029 року.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що пріоритетом Польщі під час головування в Раді ЄС, яке розпочнеться у січні, буде питання розширення Євросоюзу.

На Закарпатті раніше відбувалася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Тоді прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС.

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