Під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський назвав умову для укладення двосторонньої угоди з Угорщиною.

Двостороння угода України та Угорщини − що треба знати

"Обидві сторони. Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка Угорщиною України в НАТО. У документі на сьогодні немає підтримки України з боку Угорщини в НАТО. Оскільки цього немає, цей документ не підписано. На цьому крапка", − зауважив український лідер.

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За словами Зеленського, двостороння угода − це "насамперед про повагу між країнами".

Він додав, що український уряд підтримує членство Угорщини є в ЄС і НАТО. 

"Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Але якщо на будь-якому питанні українському в угорської сторони є питання, то я вважаю, що це неправильно. Двостороння угода − це про повагу. І про те, чи бачиш ти мене на рівних", − наголосив Президент України.

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Саміт Європейської політичної спільноти − відео

Повне відео пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти можна переглянути тут:

Україна та Угорщина готують двосторонній документ − що відомо

Уряди України та Угорщини готують двосторонній документ для вирішення більшості питань, що виникають між державами.

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Угорщина відклала ухвалення остаточного рішення про виділення Україні кредиту на суму 50 млрд євро до завершення президентських виборів у США.

Євросоюз змінив систему підтримки України для уникнення вето з боку Угорщини.

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