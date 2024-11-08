Під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський назвав умову для укладення двосторонньої угоди з Угорщиною.

Двостороння угода України та Угорщини − що треба знати

"Обидві сторони. Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка Угорщиною України в НАТО. У документі на сьогодні немає підтримки України з боку Угорщини в НАТО. Оскільки цього немає, цей документ не підписано. На цьому крапка", − зауважив український лідер.

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За словами Зеленського, двостороння угода − це "насамперед про повагу між країнами".

Він додав, що український уряд підтримує членство Угорщини є в ЄС і НАТО.

"Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Але якщо на будь-якому питанні українському в угорської сторони є питання, то я вважаю, що це неправильно. Двостороння угода − це про повагу. І про те, чи бачиш ти мене на рівних", − наголосив Президент України.

Більше по темі США підтримають переговори Києва з Москвою, якщо їх захоче Зеленський Штати впевнені, що російський лідер Путін погодився б на переговори, за яких би він "отримав усе, що хоче".

Саміт Європейської політичної спільноти − відео

Повне відео пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти можна переглянути тут: