США готові підтримати переговори між Україною та Росією, якщо Президент України Володимир Зеленський висловить готовність до цього, повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

США підтримають переговори між Україною та Росією − подробиці

"Якщо президент Зеленський вирішить, що він хоче розпочати переговори, звичайно, ми підтримаємо це рішення", − зауважив Міллер.

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Він додав, що якщо український президент вирішить, що хоче розпочати переговори з Москвою – США підтримають це.

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"Такою була наша політика – наша давня політика, що саме президент Зеленський має вирішувати, коли настає час для переговорів. Це не те, до чого ми або будь-яка інша країна повинні його підштовхувати", – додав речник.

Він закцентував, що США підтримають Зеленського у будь-якому процесі, "спрямованому на забезпечення справедливого та тривалого миру, але це, зрештою, його рішення".

Міллер упевнений у тому, що російський президент Владімір Путін погодився б на переговори, за яких би він "отримав усе, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що має право за законом". Наразі, за словами речника Держдепу США не побачили жодних ознак того, що Путін готовий відмовитися від своєї мети продовжувати війну.

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"Але це не ті переговори, в яких зацікавлений президент Зеленський, та й не повинен бути зацікавлений", – підсумував Міллер.

Переговори Путіна і Трампа: Москва розглядає потенційний діалог напередодні інавгурації

Москва не виключає можливе спілкування між російським президентом Владіміром Путіним та майбутнім президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

Радники Дональда Трампа, який здобув перемогу на виборах президента США, висунули низку версій плану із заморожування лінії фронту в Україні.

Для початку переговорів Росія повинна відвести свої війська на позиції до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.