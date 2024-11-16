Збірна України з футболу зіграла внічию зі збірної Грузії у своєму п’ятому матчі Ліги націй-2024/2025.

Рахунок матчу — 1:1.

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На початку зустрічі автоголом відзначився гравець із Сакартвело Кверквелія (7 хв.).

Також забив Мікаутадзе (76 хв.).

Матч Грузія-Україна. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Склади команд:

Україна - 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко (к), 16. Віталій Миколенко, 2. Юхим Конопля, 6. Володимир Бражко, 7. Михайло Мудрик, 10. Микола Шапаренко, 8. Георгій Судаков, 20. Олександр Зубков, 11. Артем Довбик.

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Грузія - 12. Мамардашвілі, 2. Какабадзе, 5. Кверквелія, 4. Кашія, 6. Кочорашвілі, 7. Кварацхелія, 10. Чакветадзе, 14. Лочошвілі, 19. Шенгелія, 17. Кітеішвілі, 22. Мікаутадзе

Жовті картки серед українців отримали Олександр Зубков.

Варто нагадати, що 7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.

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11 жовтня збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.

14 жовтня команда з України зіграла унічию зі збірною Чехії.

Кадрові проблеми синьо-жовтих

До листопадових спарених матчів збірна Україна підійшла з низкою травмованих гравців основного складу.

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Зокрема, через травми цього місяця матчі Ліги нації пропускають:

Віталій Буяльський

Віктор Циганков

Владислав Ванат (пропускає гру з Грузією)

Натомість дебютний виклик до збірної України отримав 20-річний Єгор Ярмолюк з "Брентфорда".

В інтерв’ю Українській асоціації Футболу дебютант розповів, що його добре прийняли у колективі.

Ярмолюк зазначив, що має за мету зіграти два матчі та допомогти команді тріумфувати.

"Для мене буде успіхом дебютувати за збірну та виграти 2 гри", — розповів гравець "Брентфорда".

За два дні до гри захисник київського «Динамо» Олександр Тимчик був вимушений залишити турецький табір підготовки збірної України. Причина цього невідома.

Замість нього дебютний виклик до лав синьо-жовтих отримав гравець львівського «Руху» Олексій Сич. Він постійний гравець українських збірних U21 та U23.

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"Я був здивований і щасливий. Це новий етап мого життя. Я будь-якої миті був готовий виїхати до табору збірної. Це велика несподіванка, і я дуже радий, що опинився тут", — розповів гравець "Руху".

У Лізі націй 2024/2025 українські дебютанти мають вдалі моменти з перших хвилин. Чого тільки варта робота Івана Калюжного ("Олександрія"), Олексія Гуцулюка ("Полісся") та Олександра Назаренка ("Полісся") у першому матчі проти Грузії.

Голкіпера збірної України Анатолія Трубіна назвали росіянином - скандал у ЗМІ

Португальське видання A Bola ідентифікувало українця Анатолія Трубіна як росіянина в його інтерв’ю про єврокубковий матч Баварія-Бенфіка.

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Фото: скріншот з сайту A Bola

Український воротар, який безумовно став героєм матчу, здійснивши 9 сейвів, відреагував на жахливу помилку журналістів у соцмережі.

Анатолій Трубін опублікував своє фото з українським прапором і підписом: "Для всіх ЗМІ: Я — українець."

Фото: скріншот

Цікавий кейс для португальських медійників — не знати національність одного з найкращих голкіперів власного чемпіону, який вже другий рік грає за лісабонську "Бенфіку" - один з провідних клубів країни.

Пізніше видання змінило guarda-redes russo (російський воротар) та guarda-redes ucraniano (український воротар).

Турнірна таблиця групи 1 Ліги В Ліги націй

Команда Матчі Голи Очки

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Чехія 5 0 8

Грузія 5 0 7

Албанія 5 -1 6

Україна 5 -1 5

Збірна України з футболу має ще один матч цього місяця - 19 листопада.

Україна-Грузія. Історія матчів

До сьогоднішнього матчу збірні України та Грузії зіграли між собою десять разів.

З них п’ять товариських ігор, по два матчі у межах кваліфікації на Чемпіонат світу-2006 і на Євро-2008 та одна зустріч у Лізі націй.

За десять матчів Грузія жодного разу не перемагала синьо-жовтих.

Україна сім разів здобувала перемогою над збірною Грузії. Ще три матчі були зіграні у внічию.

Цікаво, що сьогодні синьо-жовті вперше зіграли на стадіоні ФК "Динамо" (Батумі).

Ребров оцінив суперників України та шанси у Лізі націй

Напередодні стартових матчів українців у Лізі націй-2024/2025 головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав інтерв’ю, в якому розповів, що у синьо-жовтих дуже серйозне ставлення до турніру.

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Хоч ці матчі мають наближений до товариського статус, але через них є шанс потрапити на чемпіонат світу. Ми дуже серйозно ставимося до цього турніру.

Також президент Української асоціації Футболу Андрій Шевченко наголошував, що головне завдання українців в Лізі націй — виступити так, щоб у разі необхідності був додатковий шанс для потрапляння на ЧС.

Напередодні другої гри з Грузією Сергій Станіславович зазначав, що другий матч проти збірної Грузії буде зовсім іншим.

"Є інформація й з іншого матчу, коли грузини змінили тактичну схему. Але ми повинні бути готовими до будь-якої схеми й протистояти такій команді", - казав головний тренер.

Нова форма збірної України

За кілька днів до початку третього туру Ліги Нації синьо-жовті презентували нову форму на сезон-2024/2025 від бренду Adidas.

Відтепер Adidas - ексклюзивний постачальник форм для всіх збірних Української асоціації футболу.

Домашня та виїзна форми натхнені прапором України, мають легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ!» на спині.

Це не остаточний варіант форми для синьо-жовтих. Команда Adidas працює над ексклюзивним дизайном для одягу українських збірних. Його презентація відбудеться згодом.

Як Україна може потрапити на Чемпіонат світу-26 через Лігу націй

У європейській зоні на мундіаль будуть розігрувати 16 путівок у двох раундах відбору. Ліга націй УЄФА дійсно може стати запасним квитком синьо-жовтих на ЧС-26.

Зокрема, від місць, які займуть учасники Ліги націй, залежить до якої групи вони потрапляють у відборі ЧС-2026.

Варіанти груп два: по чотири збірні та по п’ять.

Для команд, які потрапляють у групу по п’ять збірних, кваліфікація на мундіаль розпочнеться у березні або в червні 2025 року, якщо вони все ще братимуть участь у чвертьфіналі Ліги націй УЄФА.

Збірні, розбиті на групи по чотири учасники, розпочнуть кваліфікацію до Чемпіонату світу у вересні 2025-го.