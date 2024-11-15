15 листопада до Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США Річард Верма, повідомила пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Річард Верм приїхав до Києва − подробиці

"Рада вітати Річарда Верму з поверненням до Києва", − наголосила Брінк.

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За її словами, процес відновлення економіки України відкриває нові можливості для американського бізнесу інвестувати в майбутнє нашої держави та розвивати партнерство в таких сферах, як оборона, технології тощо.

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На її думку, це співробітництво принесе взаємовигідні результати для обох країн.Економічне відновлення України відкриває двері для інвестицій американського бізнесу в майбутнє України та партнерство в обороні, технологіях й інших сферах, що принесе користь обом нашим країнам.