15 листопада до Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США Річард Верма, повідомила пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.
Річард Верм приїхав до Києва − подробиці
"Рада вітати Річарда Верму з поверненням до Києва", − наголосила Брінк.
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За її словами, процес відновлення економіки України відкриває нові можливості для американського бізнесу інвестувати в майбутнє нашої держави та розвивати партнерство в таких сферах, як оборона, технології тощо.
На її думку, це співробітництво принесе взаємовигідні результати для обох країн.Економічне відновлення України відкриває двері для інвестицій американського бізнесу в майбутнє України та партнерство в обороні, технологіях й інших сферах, що принесе користь обом нашим країнам.
Жозеп Боррель прибув до Києва
В Україну приїхав високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
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Це його п'ятий візит до Києва від початку повномасштабного вторгнення Росії й останній на посаді глави європейської дипломатії.
Напередодні високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав до активної участі ЄС та України у світовій політиці, щоб не стати «жертвою» геополітичних процесів.
4 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.