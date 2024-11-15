Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов заявив, що країна-агресор готова до мирних переговорів щодо війни проти України, якщо їх ініціює майбутній президент США Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

Росія готова до переговорів за ініціативи Трампа − подробиці

"Трамп пообіцяв розв’язати українську кризу за одну ніч. Гаразд, нехай спробує. Але ми люди реалістичні та, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. Але якщо він почне або запропонує щось, щоб розпочати політичний процес, ми будемо тільки раді", — стверджує представник Росії в ООН.

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Гатілов зазначив, що переобрання Трампа відкрило нові можливості для діалогу між Росією та Штатами, чого, за його словами, країнам бракувало останніми роками.

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