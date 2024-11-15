Росія пригрозила припинити діяльність Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окупованій Запорізькій АЕС, повідомило міністерство закордонних справ Росії.

Російський шантаж: МАГАТЕ може втратити доступ до ЗАЕС

Російське МЗС повідомило, що експерти МАГАТЕ працюють на Запорізькій АЕС лише за дозволом Росії та на прохання керівництва агентства.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Вони також наголосили, що присутність місії на станції є тимчасовою і може бути припинена в будь-який момент за рішенням Росії.

Advertisement

Такі погрози стали реакцією на слова генерального секретаря МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі щодо перспектив війни, яку розв’язала проти України країна-агресор.

В інтерв'ю німецькій агенції DPA він зауважив, що експерти залишаться на ЗАЕС до "можливого заморожування війни".

Російське МЗС поставило під сумнів правомірність заяв керівництва МАГАТЕ щодо перспектив "заморожування" конфлікту. Там вважають, що такі оцінки не входять до компетенції Агентства.

Сьогодні Шольц і Путін планують поговорити вперше за два роки
Більше по темі

Сьогодні Шольц і Путін планують поговорити вперше за два роки

Напередодні Шольц пообіцяв надати Києву мільярди євро додаткової допомоги.

Енергетики України відновили живлення Запорізької АЕС

Українські енергетики відновили роботу лінії 330 кВ, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Так тимчасово окупована ЗАЕС знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення.

Advertisement

21 жовтня внаслідок російських обстрілів була пошкоджена одна із двох ліній електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

ЗАЕС була зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
"Газпром" припиняє поставки газу через Україну австрійській компанії Росія
"Газпром" припиняє поставки газу через Україну австрійській компанії
Київ Пост
1г тому
Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні: про що домовилися посадовці Путін
Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні: про що домовилися посадовці
За матеріалами Укрінформ
1г тому
Сьогодні Шольц і Путін планують поговорити вперше за два роки Путін
Сьогодні Шольц і Путін планують поговорити вперше за два роки
Київ Пост
4г тому
Вже шкребуть «по сусєкам» – кіностудія передає російській армії танки радянських часів Росія
Вже шкребуть «по сусєкам» – кіностудія передає російській армії танки радянських часів
Київ Пост
5г тому
Спонсорований контент
" Попередній Міжнародний день толерантності: як виявляти повагу правильно?
Далі » Росія "готова до переговорів" щодо війни в Україні, якщо їх почне Трамп