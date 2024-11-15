Росія пригрозила припинити діяльність Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окупованій Запорізькій АЕС, повідомило міністерство закордонних справ Росії.

Російський шантаж: МАГАТЕ може втратити доступ до ЗАЕС

Російське МЗС повідомило, що експерти МАГАТЕ працюють на Запорізькій АЕС лише за дозволом Росії та на прохання керівництва агентства.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Вони також наголосили, що присутність місії на станції є тимчасовою і може бути припинена в будь-який момент за рішенням Росії.

Advertisement

Такі погрози стали реакцією на слова генерального секретаря МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі щодо перспектив війни, яку розв’язала проти України країна-агресор.

В інтерв'ю німецькій агенції DPA він зауважив, що експерти залишаться на ЗАЕС до "можливого заморожування війни".

Російське МЗС поставило під сумнів правомірність заяв керівництва МАГАТЕ щодо перспектив "заморожування" конфлікту. Там вважають, що такі оцінки не входять до компетенції Агентства.

Більше по темі Сьогодні Шольц і Путін планують поговорити вперше за два роки Напередодні Шольц пообіцяв надати Києву мільярди євро додаткової допомоги.

Енергетики України відновили живлення Запорізької АЕС

Українські енергетики відновили роботу лінії 330 кВ, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Так тимчасово окупована ЗАЕС знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення.

Advertisement

21 жовтня внаслідок російських обстрілів була пошкоджена одна із двох ліній електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

ЗАЕС була зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.