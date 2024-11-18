Північна Корея може надати російському президенту Владіміру Путіну до 100 тис. військових, щоб допомогти у війні проти України, пише Bloomberg.

Північна Корея може відправити до 100 тис. військових Путіну

Журналісти Bloomberg зазначають, що це не є неминучим, військова підтримка в такому масштабі відбуватиметься поступово, з ротацією військ протягом певного часу.

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Раніше в листопаді подібну оцінку робив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко.

За його словами, до 15 тис. північнокорейських військових, які будуть розгорнуті для бойових дій у Курській області Росії та ТОТ України, будуть змінюватися кожні кілька місяців.

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Bloomberg наголосила, що союзників Києва непокоїть рішення очільника КНДР Кім Чен Ина відправити війська на допомогу Путіну, бо це може вплинути на баланс безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Партнерство Кіма та Путіна, за даними агенції, створює ризики посилення економічного тиску на Китай разом із імовірним підвищенням мит, яким погрожував новообраний 47-й президент США Дональд Трамп. Це також підриває вимогу Пекіна про те, що США не повинні мати військових альянсів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

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Солдати КНДР у Курській області − що відомо

Держдепартамент США підтверджував участь солдатів Північної Кореї разом з Росією у війні проти України.

Наразі військові КНДР перебувають на позиціях у Курській області, однак ще не брали участі у штурмових діях.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав, що північнокорейські солдати на Курщині вчаться управляти FPV-дронами в "реальних бойових умовах".

Минулого Володимир Зеленський заявляв, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. За словами глави держави, Росія зосередила в регіоні 11 тисяч солдатів з КНДР.