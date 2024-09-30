Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею надання Україні союзниками далекобійних ракет для самооборони попри незгоду із нею канцлера ФРН Олафа Шольца, цитує DW виступ посадовиці у ефірі телеканалу ARD.

У Німеччині підтримали постачання Києву далекобійних ракет

Бербок зазначила, що завжди казала - далекобійні ракети відіграють важливу роль, особливо для подолання ЗСУ багатокілометрових мінних полів на сході України.

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Також на запитання щодо можливості постачання Україні Німеччиною інших видів озброєння Бербок наголосила, що вже чітко висловила свою думку щодо цього.

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Однак вона знає, що в Олафа Шольца інша позиція щодо постачання Україні зброї дальнього радіусу дії.

"А в коаліції – у демократичній коаліції відбувається так, що, якщо партнери не можуть домовитися про один пункт, ми не можемо це підтримати (постачання далекобійної зброї в Україну). Тоді це роблять американці, і британці, і французи", – додала Бербок.

Більше по темі Шмигаль закликав союзників скасувати всі обмеження у підтримці України Україна потребує зброї для захисту цивільних осіб, тому обмеження недоречні.

Крім того, вона вкотре висловилася за продовження Німеччиною військової допомоги Україні.

Бербок аргументувала це тим, що особливо важлива ця підтримка з огляду на можливість повернення в Білий дім Дональда Трампа після виборів.

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Німеччина надала Україні додаткову допомогу

26 вересня нижня палата парламенту ФРН погодила пропозицію уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України на близько 400 млн євро.

17 вересня німецький уряд надіслав Україні ще 100 млн євро "зимової допомоги".

За словами Бербок, підтримка України є також підтримкою Молдови та європейської демократії.

Впродовж останніх 2 місяців Німеччина надіслала Україні шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Раніше країна оголосила про надання Україні ще дванадцяти САУ Panzerhaubitze 2000.

Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні.

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14 березня парламент Німеччини вдруге ініціював обговорення пропозиції опозиційної фракції ХДС/ХСС під назвою "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про поставку крилатих ракет Taurus".

13 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично заявив, що він проти передачі Україні Taurus. Він вважає "безвідповідальним" використовувати ці збройні системи без участі та контролю з боку німецьких військових. Разом з тим, канцлер не бачить жодної можливості залучення війська ФРН до війни в Україні.