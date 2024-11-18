Китай заперечив надання озброєння сторонам російсько-українського конфлікту, повідомив Укрінформ.

Китай відкидає звинувачення ЄС у постачаннях зброї Росії

"Китай завжди відповідально підходить до експорту військової продукції та товарів подвійного призначення. Ми ніколи не передавали летальної зброї сторонам конфлікту", − наголосив Лінь.

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Він закликав не спекулювати на цю тему і не обмовляти безпідставно його країну.

"Китай завжди дотримується об’єктивної та справедливої ​​позиції в українському питанні та продовжує активно закликати до миру і переговорів", − додав дипломат.

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За його словами, такі дії Китаю різко контрастують із тим, що "деякі країни" дотримуються подвійних стандартів і "підливають оливу у вогонь "української кризи".

Що це за країни та в чому їхні дії можуть вказувати на подвійні стандарти, речник зовнішньополітичного відомства не уточнив.

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Байден заявив Сі про стурбованість підтримкою Китаєм військово-промислової бази Росії

Президент США Джо Байден на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у столиці Перу Лімі засудив направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії та заявив про глибоку стурбованість Вашингтона підтримкою Китаєм військово-промислової бази РФ.

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Через загрозу гіперзвукового озброєння Китаю у Тихому океані, Військово-морські сили США розглядають можливість оснащення своїх кораблів системами протиповітряної оборони "Patriot".

Україна може розглянути мирні ініціативи Китаю, Бразилії та інших країн для інтеграції їх у формулу миру.