Керівник ЦПД зауважив, що йдеться про ракети Х-101, які ворог продовжує виготовляти, а також "Калібри" та балістики.

Своєю чергою очільник Центру протидії дезінформації зазначив, що росіяни робили запаси ракет на низку обстрілів України протягом місяців.

З міркувань безпеки посольство зачинили, а його співробітники отримають інструкції щодо укриття на місці.

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Посольство порекомендувало американцям в Україні бути готовими негайно йти в укриття в разі оголошення повітряної тривоги.

Посольство Сполучених Штатів в Україні отримало дані про ймовірну "серйозну" повітряну атаку 20 листопада, повідомило диппредставництво.

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Посольство США в Києві попереджало про ймовірний обстріл на День незалежності

Державний департамент США тоді отримав інформацію, що РФ може атакувати цивільну інфраструктуру України та урядові об’єкти через День незалежності в Україні.

Посольство закликало громадян США подбати про власну безпеку та наголосило, що російські удари становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури.