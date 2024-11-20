Посольство Сполучених Штатів в Україні отримало дані про ймовірну "серйозну" повітряну атаку 20 листопада, повідомило диппредставництво.

США попереджають про масштабну повітряну атаку на Україну − подробиці

Посольство порекомендувало американцям в Україні бути готовими негайно йти в укриття в разі оголошення повітряної тривоги.

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З міркувань безпеки посольство зачинили, а його співробітники отримають інструкції щодо укриття на місці.

Своєю чергою очільник Центру протидії дезінформації зазначив, що росіяни робили запаси ракет на низку обстрілів України протягом місяців.

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Керівник ЦПД зауважив, що йдеться про ракети Х-101, які ворог продовжує виготовляти, а також "Калібри" та балістики.

Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Росія наразі тримає в Чорному морі шість кораблів, які є носіями крилатих ракет Калібр загальним залпом до 23 ракет.

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Посольство США в Києві попереджало про ймовірний обстріл на День незалежності

Державний департамент США тоді отримав інформацію, що РФ може атакувати цивільну інфраструктуру України та урядові об’єкти через День незалежності в Україні.

Посольство закликало громадян США подбати про власну безпеку та наголосило, що російські удари становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури.

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