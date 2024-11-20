Посольство Сполучених Штатів в Україні отримало дані про ймовірну "серйозну" повітряну атаку 20 листопада, повідомило диппредставництво.
США попереджають про масштабну повітряну атаку на Україну − подробиці
Посольство порекомендувало американцям в Україні бути готовими негайно йти в укриття в разі оголошення повітряної тривоги.
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З міркувань безпеки посольство зачинили, а його співробітники отримають інструкції щодо укриття на місці.
Своєю чергою очільник Центру протидії дезінформації зазначив, що росіяни робили запаси ракет на низку обстрілів України протягом місяців.
Керівник ЦПД зауважив, що йдеться про ракети Х-101, які ворог продовжує виготовляти, а також "Калібри" та балістики.
Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Росія наразі тримає в Чорному морі шість кораблів, які є носіями крилатих ракет Калібр загальним залпом до 23 ракет.
Пентагон незабаром надішле пакет допомоги Україні на 275 млн доларів
Посольство США в Києві попереджало про ймовірний обстріл на День незалежності
Державний департамент США тоді отримав інформацію, що РФ може атакувати цивільну інфраструктуру України та урядові об’єкти через День незалежності в Україні.
Посольство закликало громадян США подбати про власну безпеку та наголосило, що російські удари становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури.