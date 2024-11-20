Чинний президент США Джо Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін, пише The Washington Post.

США нададуть Україні міни для стримування російського наступу

Наразі адміністрація Байдена стурбована активізацією наступальних дій Росії останніми тижнями та вважає необхідним зупинити це просування.

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Пентагон вважає такий крок одним із найефективніших способів, щоб уповільнити наступ Росії.

Один із чиновників додав, що протипіхотні міни нестійкі, оскільки вони самознищуються або розряджаються через кілька днів чи тижнів, а це своєю чергою зменшує ризик для цивільного населення. Він зауважив, що українська влада пообіцяла не використовувати такі міни в густонаселених районах.

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За даними WP, американський президент не поспішав надавати Україні міни через ризики для цивільних, але перемога Дональда Трампа на виборах у США та просування Росії змусили шукати нові способи підтримки Києва.

Більше по темі Пентагон незабаром надішле пакет допомоги Україні на 275 млн доларів Зброю нададуть у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

Використання протипіхотних мін обмежиться українською територією з фокусом на східній Україні.

Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на далекобійні удари по РФ

Чинний президент США Джо Байден офіційно дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

18 листопада керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив дозвіл адміністрації США Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб Росії.

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17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS углиб території Росії.