Кіберкорпус Головного управління розвідки вчергове завдав удару по російському фінансовому сектору, який задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Цього разу під удар потрапив «МТС-Банк». З 19 листопада у роботі банку стався масштабний збій, повідомили джерела Kyiv Post в українській розвідці. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Які наслідки кібератаки ГУР на російський «МТС-банк» За даними джерел, проти банку була розгорнута потужна DDOS-атака, яка призвела до блокування роботи сервісів банку. Advertisement Зафіксована неможливість скористатися онлайн-додатками установи та перебої в роботі платіжних систем.

Користувачі скаржаться на неможливість скористатися мобільним застосунком банку. Зокрема, відсутній доступ та зникають особисті дані у застосунку. Також неможливо здійснити переказ коштів, зняти готівку з банківських рахунків/карт, поповнити рахунок та здійснити оплату за послуги. Більше по темі Україна вперше атакувала Росію ракетами Storm Shadow - Bloomberg Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow на території РФ у відповідь на залучення військ КНДР у війну. Онлайн-банкінг «МТС-Бізнес» не функціонує, що впливає на бізнес ринок та надання/оплату послуг.