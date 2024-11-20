Кіберкорпус Головного управління розвідки вчергове завдав удару по російському фінансовому сектору, який задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

Цього разу під удар потрапив «МТС-Банк». З 19 листопада у роботі банку стався масштабний збій, повідомили джерела Kyiv Post в українській розвідці.

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Які наслідки кібератаки ГУР на російський «МТС-банк»

За даними джерел, проти банку була розгорнута потужна DDOS-атака, яка призвела до блокування роботи сервісів банку.

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Зафіксована неможливість скористатися онлайн-додатками установи та перебої в роботі платіжних систем.

 

 

Користувачі скаржаться на неможливість скористатися мобільним застосунком банку. Зокрема, відсутній доступ та зникають особисті дані у застосунку.

Також неможливо здійснити переказ коштів, зняти готівку з банківських рахунків/карт, поповнити рахунок та здійснити оплату за послуги.

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Онлайн-банкінг «МТС-Бізнес» не функціонує, що впливає на бізнес ринок та надання/оплату послуг.

Кіберудари українських спецслужб по РФ − що треба знати

18 жовтня кіберфахівці Головного управління розвідки атакували російську держсистему контролю руху морського транспорту.

11 жовтня фахівці ГУР здійснили кібератаку на Північно-Кавказький федеральний університет, який готує військових спеціалістів для Росії.

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4 жовтня кіберкорпус ГУР атакував низку ворожих онлайн-ресурсів постачальників російської армії.

За даними джерела, внаслідок операції ГУР отримало дані ресурсу okrug.ru про постачальників військового спорядження та уніформи для військ Росії.

23 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР МОУ) заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

За інформацією поінформованого джерело Kyiv Post у спецслужбах, було заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, не працюють їхні мобільні додатки.

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Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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