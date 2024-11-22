Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув з робочим візитом до Києва.
Про це він повідомив в X (Twitter).
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Очільник МЗС Чехії приїхав в Україну
За словами Ліпавського, під час поїздки він хоче дізнатись, як українці справляються з російськими бомбардуваннями, як працюють чеські проєкти і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці.
"Я буду обговорювати все це тут", – зазначив він.
Які ще посадовці нещодавно відвідали Україну
15 листопада до Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США Річард Верма.
9 листопада в Україну приїхав високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
4 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.