Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув з робочим візитом до Києва.

Про це він повідомив в X (Twitter).

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Очільник МЗС Чехії приїхав в Україну

За словами Ліпавського, під час поїздки він хоче дізнатись, як українці справляються з російськими бомбардуваннями, як працюють чеські проєкти і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці.

"Я буду обговорювати все це тут", – зазначив він.

Які ще посадовці нещодавно відвідали Україну

15 листопада до Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США Річард Верма.

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9 листопада в Україну приїхав високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

4 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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