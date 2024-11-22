Перед запуском балістичної ракети середньої дальності, яку президент РФ Владімір Путін назвав "Орєшніком", Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

Про це на брифінгу для журналістів заявив посадовець США, повідомляє Reuters.

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Росія атакувала Україну "Орєшніком"

Посадовець зазначив, що США дізналися про удар балістичною ракетою по Україні "через канали зменшення ризику ядерного конфлікту".

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва завдала удару по українському військовому об'єкту новою балістичною ракетою, відомою як «Орєшнік».

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Раніше Київ заявив, що Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

США, однак, заявили, що це була балістична ракета середньої дальності, яка має меншу дальність польоту.

Один американський чиновник заявив, що Вашингтон був попередньо повідомлений Росією незадовго до удару.

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Інший заявив, що в останні дні вони провели брифінг для Києва та інших близьких союзників, щоб підготуватися до можливого використання такої зброї.

Напередодні Путін заявив, що війна в Україні набуває глобального характеру.

Під час щотижневого брифінгу речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова отримала телефонний дзвінок, в якому невідомий чоловік попросив її нічого не коментувати.

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Україна перша у світі зазнала удару міжконтинентальною балістичною ракетою

У ніч проти 21 листопада росіяни вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, повідомляв очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває експертиза нової російської ракети, яка була застосована під час останньої атаки на Україну.

Ця ракета має характеристики міжконтинентальної балістики.

Речник ЄС Пітер Стано засудив застосування Росією міжконтинентальної ракети проти України та назвав це черговою ескалацією з боку Кремля.

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Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України повідомляв, що Україна - перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету.