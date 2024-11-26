На фестивалі «СербФест», який пройшов минулими вихідними в Клірвотері (штат Флорида), жоден із присутніх там етнічних сербів не мав особливого бажання обговорювати війну в Україні.

«Ми не дуже любимо говорити про політику», – сказала 30-річна уродженка Сербії, яка з сім'єю стояла біля кіоску, де продавали ковбаси чевапі і пиріжки з сиром бурек, коли її запитали про їхню позицію.

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«Буде краще, якщо ми просто покінчимо з цим, – сказав сивобородий чоловік у коричневій шкіряній куртці, потягуючи ракію і дивлячись на сцену, на якій діти танцювали народні танці. – Ми маємо власний досвід війни в нашій країні. Чим швидше це закінчиться, тим краще».

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Насправді, єдиний подих політики на сербсько-американському культурному фестивалі відчувався всередині освітленої сербської православної церкви Святого Георгія, де при вході стояла скринька для збору пожертв із написом: «На допомогу для Косово».

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Сербські американці та серби загалом намагаються триматися в тіні, коли йдеться про російське вторгнення в Україну, яке зіштовхнуло їхнє міцно вкорінене минуле з тим майбутнім, яке бачать їхні лідери.

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З одного боку, вони не бажають розривати свої історичні зв'язки з Москвою, яка підтримала їх у кількох війнах. З іншого боку, Сербія є кандидатом на членство в ЄС з 2012 року. Російське вторгнення зробило цю позицію нестабільною, оскільки Брюссель має дуже мало терпіння для країн-членів, таких як Угорщина, які виступають проти надання військової допомоги Україні.

Але, згідно з опитуванням Demostat, проведеним у червні 2023 року, лише близько третини сербів все ще хочуть приєднатися до блоку, що є найнижчим показником у регіоні, до якого входять кандидати в члени ЄС Боснія, Чорногорія та Північна Македонія.

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Сербія відмовилася приєднатися до європейських санкцій проти Росії.

Сербське керівництво демонстративно розмовляє з Путіним у Казані

Однак привид вступу до ЄС все ще висить над Белградом. Незважаючи на свої (за власним визнанням) добрі стосунки з російським автократом Владіміром Путіним, президент Сербії Александар Вучич був обережним щодо представництва своєї країни на жовтневому саміті БРІКС у Казані. Він відхилив запрошення до кола союзників і умиротворителів Путіна і замість себе в останній момент відрядив віцепрем'єра Александра Вуліна.

23 жовтня речник Європейської комісії Петер Стано виступив із попередженням, що всі країни-кандидати на вступ до ЄС «повинні утримуватися від контактів з Росією та її президентом Владіміром Путіним».

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Тим не менш, Вулін зустрівся з Путіним у Казані.

«Мало хто знає президента Путіна так, як я. Якщо безпека Москви та її збройних сил опиниться під загрозою... він не вагатиметься ні секунди».

Минулого тижня Вучич несподівано оголосив, що особисто зустрінеться з Путіним навесні на пам'ятному заході, присвяченому перемозі у Великій Вітчизняній війні.

«Якщо кінця світу не станеться, хоча я в цьому вже не впевнений, але сподіваюся, що цього не станеться, для мене буде великою честю бути на Красній площі на 80-ту річницю визволення від фашизму», – заявив Вучич минулого вівторка.

Інший прокремлівський політик у Європі – прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо – також заявив, що буде на цьому заході 9 травня.

Минулого тижня Вучич попередив, що Путін «насправді боїться», і що його погрози застосувати зброю проти Західної Європи є реальними.

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«Коли ви за десять кроків до повної катастрофи, дев'ятий уже зроблений, – сказав президент Сербії у зверненні до громадськості. – Я скажу вам відкрито, що я думаю. Я думаю, що вони без вагань застосують усю зброю, яка у них є... На Заході кажуть, що Путін грає в ігри і просто погрожує, але насправді він боїться, і я скажу вам, що мало хто знає президента Путіна так, як я. Якщо безпека Москви і її сил буде під загрозою... він не вагатиметься ні хвилини».

З думками про Косово

Коли культурний фестиваль у Флориді вже добігав кінця, до сербської православної церкви зайшли три жінки різного віку, пройшли повз чоловіка праворуч, який продавав свічки, звернули ліворуч і вкинули банкноту в скриньку з написом «На допомогу для Косово».

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У лютому 2008 року, за дев'ять років після інтервенції НАТО, Косово проголосило свою незалежність від Сербії. Сьогодні, незважаючи на постійну присутність американських військ, Північне Косово з усіх сил намагається придушити опір численного сербського населення.

Минулими вихідними в інтерв'ю на телеканалі Сербської Православної Церкви TV Hram митрополит Волоколамський Антоній, який представляє Російську Православну Церкву в Західній Європі, порівняв боротьбу сербів у Косовому з війною в Україні.

«Для сербського народу Косово є колискою їхнього православ'я, – сказав Патріарх. – Так само для нас [росіян] Київ – це місце, де ми отримали нашу віру».

Югославські війни 1990-х років розпочалися з того, що Слободан Мілошевич зробив Косово гаслом для сербських націоналістів і розпочав серію етнічних чисток проти етнічних албанців, які становили більшість у Косово.

Зрештою, кампанії етнічних чисток Мілошевича зупинило втручання НАТО – в 1995 році в Боснії та в 1999 році в Косово. Він був скинутий власним народом під час Бульдозерної революції 2000 року. Мілошевич помер у 2006 році в очікуванні суду за звинуваченням у геноциді в Міжнародному кримінальному трибуналі в Гаазі.

Як повідомляє Orthodox Times, «митрополит говорив про складну ситуацію, в якій опинилася Українська Православна Церква (УПЦ)... і стверджував, що вона зазнає переслідувань, на які світова спільнота не звертає уваги».

«Ми закликаємо міжнародне співтовариство звернути увагу на те, що відбувається в Україні», – сказав митрополит Антоній.

Українська влада, зі свого боку, наполягає на тому, що УПЦ, яка досі підпорядкована Московському Патріархату, глибоко просякнута проросійськими елементами і являє собою п'яту колону всередині України.

Київський уряд намагається зменшити вплив УПЦ, заарештовуючи священнослужителів, які беруть активну участь у проросійській пропаганді. Тим часом Православна Церква України (ПЦУ), до якої належить більшість українських православних вірян і яка з 2019 року підпорядковується Константинопольському Патріархату, заохочує вірян переходити до своїх парафій.

Насправді, як наголошує Київ, єдиним релігійним переслідуванням, яке відбувається в Україні, є переслідування росіянами католиків і протестантів на окупованій російськими військами українській території.