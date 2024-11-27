22 листопада російський рубль впав до нового мінімуму – курс долара США піднявся вище позначки 105 рублів вперше з березня 2022 року, згідно з даними сайту Investment.com, який відстежує курси валют протягом останніх двох років після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Рубль обвалився до нових мінімумів − що відомо

Ця важлива віха підкреслює триваючу економічну турбулентність у Росії, що підвищує ймовірність подальшої інфляції та економічної нестабільності.

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Ця позначка не пікова – 7 березня 2022 року курс досяг 115 рублів за долар. Але 105 рублів – це ще одна віха для російської національної валюти.

Обмінні курси російського рубля до долара США. Фото: скріншот / Investing.com

Чому рубль втрачає вартість

Падіння російської валюти зумовлене поєднанням кількох факторів:

Більше по темі Росія обстрілює Україну з бомбардувальників, які отримала від Києва в обмін на газ Росія застосовує проти України стратегічні бомбардувальники, які отримала від Києва наприкінці 90-х. Так, ще у 1999 році Київ надав Москві вісім Ту-160, три Ту-95МС та 575 крилатих ракет Х-55.

Західні санкції, особливо проти російської енергетики .

. Зниження цін на енергоносії: зниження світових цін на нафту і газ сильно вдарило по експортних доходах Росії. Починаючи з вересня 2023 року, ціни на нафту Brent, кошик ОПЕК, і WTI знизилися з майже 100 доларів за барель до приблизно 70 доларів за барель, згідно з даними Statista.

зниження світових цін на нафту і газ сильно вдарило по експортних доходах Росії. Починаючи з вересня 2023 року, ціни на нафту Brent, кошик ОПЕК, і WTI знизилися з майже 100 доларів за барель до приблизно 70 доларів за барель, згідно з даними Statista. Зростання бюджетних витрат на військову техніку та озброєння, підвищення зарплат військовим та одноразові виплати сім'ям військовослужбовців.

Чи працює інтервенція Центрального банку Росії

Центральний банк Росії нещодавно підвищив ключову процентну ставку до 21 відсотка, намагаючись стабілізувати рубль, хоча інфляція в Росії, за оцінками, становитиме 8,5 відсотка в жовтні 2024 року. Раніше, в липні, інфляція сягнула 9,13%, згідно зі статистикою російського центробанку.