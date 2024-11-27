Перед самітом країн Скандинавії, Балтії та Польщі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найбільш ефективним методом захисту кордонів Польщі та Європи є надання військової допомоги Україні.

Він наголосив, що усі рішення щодо російсько-української війни мають відбуватися лише за відома і згоди Києва, передає кореспондент Укрінформу.

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Туск представить позицію Польщі щодо війни в Україні

За його словами, під час цього саміту обговорюватимуться три важливі теми: трансатлантична співпраця, регіональна безпека та війна в Україні.

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У контексті України Туск зазначив, що представить у Стокгольмі польську точку зору, з якою, він висловив упевненість, погодяться усі інші учасники саміту: «Нічого про Україну без України».

Польський премʼєр наголосив, що усі хочуть миру, але «це має бути справедливий мир, який поважає територіальну цілісність України».

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«І ми повинні сказати це голосно та чітко: сьогодні найефективнішим захистом польських та європейських кордонів є підтримка України. Не треба любити Україну, не треба говорити гучних слів про солідарність і поєднання. Достатньо буде прорахованого і холодного інтересу Польщі та всієї Європи, аби хотіти й надалі підтримувати Україну»,- зазначив Туск.

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Європа має підтримувати Україну, попри позицію США

Він звернув увагу, що після виборів у США Вашингтон, можливо, відмовлятиметься від масштабної допомоги Україні.

Однак, це зовсім не означає, що так само має робити Європа.

«З точністю до навпаки, тому що в наших інтересах, щоб Україна пережила цю навалу і вийшла захищеною з цього протистояння з Росією. Це в наших - польських та європейських інтересах»,- наголосив премʼєр РП.

Він додав, що тут зовсім не має значення ставлення до України інших країн чи народів.

«Холодний розрахунок нам говорить наступне: Польща і Європа будуть набагато безпечнішими, якщо Україна буде незалежною, сильною і готовою продовжувати протидіяти російській агресії»,- наголосив голова польського уряду.

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У контексті Росії завданням Польщі Туск бачить «пробудження амбіцій Європи», оскільки немає жодної причини, щоб Європа мала якісь комплекси щодо Росії.

За його словами, незважаючи на динаміку відносин ЄС із США у найближчі місяці, Європа "має твердо стати на ноги, повинна завершитися ера страху і непевності".

«Якщо Європа єдина, то Росія є технологічним, фінансовим та економічним карликом порівняно з нею. Якщо є поділи між країнами, тоді Росія становить законну загрозу для кожної європейської країни, і це усвідомлення має нарешті дійти до лідерів в усій Європі», - підкреслив Туск.