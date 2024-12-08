Випадкового інвестора вихідного дня цей парадокс може поставити в глухий кут: тоді як інфляція на Заході все ще залишається некомфортно високою, а економіка США стогне, спотова ціна на золото продовжує своє історичне зростання.

Зазвичай, коли найбільші економіки світу нагріваються, інвестори зменшують свій інтерес до дорогоцінних металів, оскільки останні не приносять жодних відсотків чи дивідендів, хоча на них можна розраховувати, бо вони збережуть хоч якусь значну цінність.

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Чому ж тоді ціна на золото продовжувала історичне зростання протягом останніх двох років, досягнувши в жовтні історичного максимуму в 2 790,07 доларів за унцію, коли найбільша економіка світу, з одного боку, переживала бум, а з іншого боку - бум зростання? 20 березня 2020 року за унцію золота можна було купити 1 488 доларів.

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У вівторок ціна сягала 2675 доларів. Як можна здогадатися з цих дат, російське вторгнення в Україну - саме та відправна точка, з якої можна починати копати і шукати відповіді. З одного боку, інвестори зазвичай вкладають гроші в золото, коли геополітична напруженість є високою, як це, безумовно, було, коли президент Росії Володимир Путін минулого місяця знову пригрозив ядерним ударом.

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«Очевидно, що це викликало інтерес до цього активу», - сказав Пітер Грант, віцепрезидент і старший стратег по металах в Zaner Metals, в інтерв'ю агентству Reuters наприкінці листопада. Крім того, існує ажіотажний попит на золото з боку самого Кремля.

Тривожний дзвінок для центральних банків по всьому світу

Минулого місяця міністерство фінансів Росії оголосило, що збільшить щоденну купівлю валюти і золота на 35,5%. У жовтні золотовалютні резерви Москви вже вперше перевищили позначку в 200 мільярдів доларів, досягнувши рекордних 207,7 мільярда доларів.

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«З 2022 року ціни на золото зросли на 40 відсотків, навіть незважаючи на те, що процентні ставки в США зростали», - зазначила Ліна Томас, стратег по сировинних товарах в Goldman Sachs Research, в блозі Нью-йоркського інвестиційного банку.

«Це дуже дивно. Зазвичай, вищі відсоткові ставки роблять золото менш привабливим - адже на нього не нараховуються відсотки, на відміну від облігацій». Після того, як США та інші західні країни почали заморожувати активи російського центрального банку, що зберігаються у фінансових установах цих країн, ця логіка була перевернута.

«Це стало тривожним дзвінком для центральних банків по всьому світу, - продовжив Томас. «Вони почали диверсифікувати свої резерви від долара до активів, які ніхто не може заморозити - а це золото». Томас прогнозує, що до кінця наступного року ціна на золото зросте до 3000 доларів за тройську унцію.

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Звідки ж Росія бере своє золото?

У 2022 році Росія була другим за величиною виробником золота у світі, маючи на рівні з Австралією 320 тонн видобутку на рік, або 10,3 відсотка світового видобутку. Вони розташувалися відразу за Китаєм з 330 тоннами, або 10,6 відсотка світової частки. (США посіли четверте місце, поступившись Канаді (5,5%), тоді як Південна Африка, яка була світовим лідером ще в 2006 році, того року опустилася на сьоме місце з 3,3%).

Найбільшими золотодобувними компаніями в Росії, згідно з даними Statista за 2021 рік, є «Полюс», одна з найбільших у світі, яка видобула близько 85 метричних тонн у тому році, за нею йде “Поліметал Інтернешнл” (35 метричних тонн), а потім “Кінросс Голд”, “Петропавловськ”, “Норд Голд”, “Узуралзлото” та інші. Щоб отримати уявлення про порядок величини, «Полюс» повідомив про операційний прибуток в 1,58 мільярда доларів у першій половині цього року.

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Ці компанії здебільшого продають своє золото російським комерційним банкам, таким як ВТБ Банк, МДМ, Сбербанк і Газпромбанк, фінансовий підрозділ найбільшої державної енергетичної компанії «Газпром».

Вони, в свою чергу, продають золото російському центральному банку, Банку Росії, який володіє і управляє всіма резервами країни. Дві третини золота зберігається в Москві, у сховищі на вулиці Правди, а решта - у будівлі в Санкт-Петербурзі.

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Новий «маршрут торгівлі золотом»

Одна з найбільших проблем обтяженої санкціями російської економіки полягає в тому, що рубль стрімко падає в ціні, і він не має законного доступу до доларів або євро.

На думку американського аналітичного центру RAND, Росія, схоже, «обмінює золото на тверду валюту, зброю та іноземні товари, створюючи новий маршрут торгівлі золотом між Росією, Африкою, Близьким Сходом і Китаєм».

«До моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року вона купувала золото швидше, ніж будь-яка інша країна протягом десятиліття», - зазначив Джон Кеннеді, провідний дослідник RAND у цій галузі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії діє указ президента США (E.O. 14024), який передбачає, що «особи, визнані відповідальними або співучасниками, або такими, що прямо чи опосередковано брали чи намагалися брати участь в обманних або структурованих транзакціях чи угодах з метою обходу санкцій США, зокрема, шляхом використання таких активів, як золото чи інші дорогоцінні метали», мають бути покарані.

Зіткнувшись з нечисленними варіантами фінансування своєї війни проти України, Кремль збільшив свої золоті запаси до рекордних рівнів, продаючи їх на світових торгових майданчиках за тверду валюту. Саме через це спотові ціни на золото злетіли до небес.