Ірані заявив про те, що Україна надає допомогу опозиційним силам у Сирії, повідомили Iran Nuances і Mehr News Agency.
Іран звинуватив Україну в постачанні зброї до Сирії − подробиці
Помічник міністра закордонних справ Ірану Моджтаба Дамірчилу закликав Україну припинити підтримку терористів у Сирії.
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За його словами, цей крок порушує зобов’язання держав у боротьбі з тероризмом.
Він додав, що певні українські посадовці незаконну торгують американською зброєю, яку Сполучені Штати надали для потреб ЗСУ.
Дамірчилу заявив, що Україна надає підтримку "терористичним угрупованням у Сирії", а Тегеран своєю чергою "вимагає це негайно припинити".
Помічник міністра зауважив, що протистояння між повстанцями та військами Асада нібито використовується для "дестабілізації регіону", що, є нібито "неетичною політикою, яка суперечить принципам та нормам міжнародного права".
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Дипломат підсумував, що "союзи з тероризмом призводять лише до розширення небезпеки та насильства у світі, і рано чи пізно це вплине на тих, хто його підтримує", однак заяви України щодо участі Ірану у війні проти України назвав "безпідставними".
An aide to #Iran’s Foreign Minister called on #Ukraine to stop supporting terrorists in Syria, saying that the move violates the commitment of states in combating terrorism. pic.twitter.com/kOCUAOxL0m— Iran Nuances (@IranNuances) December 6, 2024
Ситуація в Сирії − що треба знати
Сирійські повстанці захопили нові території та просунулися впритул до Хами. Захоплення міста завдасть серйозного удару по режиму президента Сирії.
Хама залишається під контролем урядових сил Асада з часу початку громадянської війни у країні у 2011 році.
У понеділок Kyiv Post повідомляв, що у сирійській столиці Дамаск розпочалися збройні сутички між повстанцями та урядовими військами Башара Асада. Через це російські війська та дипломати почали терміново евакуюватися зі столиці. Ситуація для росіян у Сирії погіршується.
Ворожі війська зазнають значних втрат під час боїв у Сирії, що своєю чергою змусило Кремль замінити командувача своїми військами в країні генерала Сергія Кисєля.