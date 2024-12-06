Ірані заявив про те, що Україна надає допомогу опозиційним силам у Сирії, повідомили Iran Nuances і Mehr News Agency.

Іран звинуватив Україну в постачанні зброї до Сирії − подробиці

Помічник міністра закордонних справ Ірану Моджтаба Дамірчилу закликав Україну припинити підтримку терористів у Сирії.

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За його словами, цей крок порушує зобов’язання держав у боротьбі з тероризмом.

Він додав, що певні українські посадовці незаконну торгують американською зброєю, яку Сполучені Штати надали для потреб ЗСУ.

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Дамірчилу заявив, що Україна надає підтримку "терористичним угрупованням у Сирії", а Тегеран своєю чергою "вимагає це негайно припинити".

Помічник міністра зауважив, що протистояння між повстанцями та військами Асада нібито використовується для "дестабілізації регіону", що, є нібито "неетичною політикою, яка суперечить принципам та нормам міжнародного права".

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Дипломат підсумував, що "союзи з тероризмом призводять лише до розширення небезпеки та насильства у світі, і рано чи пізно це вплине на тих, хто його підтримує", однак заяви України щодо участі Ірану у війні проти України назвав "безпідставними".