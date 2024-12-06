У День Збройних сил Президент України Володимир Зеленський передав українським захисникам першу партію сучасних ракет-дронів "Пекло", передає кореспондент Укрінформу.

Ракета-дрон "Пекло" - що відомо

"Пекло" - перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та яка запущена в серійне виробництво.

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Відомо про п’ять успішних застосувань ракет-дронів "Пекло".

Озброєння має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

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З міркувань безпеки інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість переданих одиниць не називаються.

Раніше глава держави зазначав, що це принципово новий вид озброєння.

Також учасники заходу наголосили, що за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет, однак коштують суттєво дешевше.

Участь в заході взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

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Ракету-дрон 2Пекло" створили у рекордні терміни

Як зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, сучасну ракету-дрон «Пекло» український виробник створив з нуля протягом року.

Наразі вона не лише виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється для розширення переліку можливих обʼєктів ураження.

"Виріб уже має успішні бойові застосування. Летить зі швидкістю 700 км/год, на відстань до 700 км. “Пекло” не тільки виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється.

Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження.

Розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих обʼєктів ураження", - розповів Сметанін.

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День Збройних сил України – що треба знати

У 1993 році постановою Верховної Ради України встановлили свято Дня Збройних Сил України, яке має відзначатися щорічно 6 грудня.

Цей день набув особливого значення з 2014 року, коли українська армія стала на захист держави після початку збройної агресії Росії.

У ЗСУ виділяють три основні види: Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Також є окремі роди військ ЗСУ: Десантно-штурмові, Війська зв'язку та кібербезпеки, Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки й Сили логістики.

6 грудня відзначають спільне свято для усіх родів військ, однак є окремі дати свят для кожного із видів збройних сил.

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За чисельністю особового складу Збройні сили посідають 17 місце у світі, станом на 2024 рік.