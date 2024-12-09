Посольство США попередило американських громадян про збільшення загроз російських атак на критичну цивільну інфраструктуру України.

США попереджають про загрозу нових російських обстрілів − подробиці

Як заявила пресслужба диппредставництва, всі американці мають слідкувати за попередженнями уряду України щодо повітряних атак, а також стежити за додатком "Повітряна тривога".

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Посольство закликало не порушувати комендантську годину та заздалегідь визначити розташування найближчих укриттів.

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Посольство США попереджало Україну про можливу "серйозну" повітряну атаку

Посольство Сполучених Штатів в Україні отримало дані про ймовірну "серйозну" повітряну атаку 20 листопада.

З міркувань безпеки посольство зачинили, а його співробітники отримають інструкції щодо укриття на місці.

Посольства Іспанії, Італії та Греції в Україні також зачинилися для відвідувачів після оприлюднення Штатами інформації про ризик повітряної атаки.

Більше по темі Трамп формує концепцію для припинення війни Росії проти України Новообраний президент також хоче скасувати громадянство за правом народження у США.

аніше Державний департамент США отримав інформацію, що РФ може атакувати цивільну інфраструктуру України та урядові об’єкти через День незалежності в Україні.