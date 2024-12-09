Після падіння режиму Асада в Сирії Росія хоче провести закрите засідання Ради Безпеки ООН, пише CNN.

Росія хоче провести засідання Радбезу ООН − подробиці

Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський, заявив, що Росія звернулася з проханням провести термінові закриті консультації в Раді Безпеки ООН з огляду на останні події в Сирії, масштаби та наслідки яких для країни та регіону ще не до кінця з'ясовані.

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За його словами, на зустрічі необхідно обговорити ситуацію із Силами ООН із нагляду за роз'єднанням, які забезпечують дотримання режиму припинення вогню між Ізраїлем і Сирією та контролюють буферну зону між Голанськими висотами й рештою території Сирії, які захопив Ізраїль.

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Повалення режиму Асада − що відомо

Як раніше повідомляв Kyiv Post, Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією та готується до наземної операції.

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Після новин про повалення режиму Асада прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про вихід з угоди 1974 року щодо розмежування з Сирією.

Ввечері 8 грудня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) повідомило, що Башар Асад, лідер Сирії, втік із Дамаска, але його літак Іл-76Т зник із радарів. У цей день також авіація Сполучених Штатів завдала десятки високоточних авіаударів по таборах і бойовиках терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна.