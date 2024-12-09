На півночі Донецької області внаслідок обстрілів 9 грудні одна людина загинула, чотири особи дістали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Обстріли Донеччини 9 грудня - подробиці

«У Старій Миколаївці Іллінівської громади росіяни вбили 91-річну жінку, поранили двох людей. Пошкоджено крамницю і 3 транспортні засоби.

У Костянтинівці поранені 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 нежитлові приміщення і 2 інфраструктурні об'єкти», - написав очільник ОВА.

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Філашкін закликав жителів області своєчасно евакуюватися.

Росія атакувала Україну майже 500 авіабомбами, 400 дронами та 20 ракетами за тиждень

РФ випустила по Україні вчетверо більше ракет і дронів цієї осені, аніж минулої.

За тиждень Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів і 20 ракет різних типів, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Наші міста й громади перебувають під постійними атаками терористів. Кожного дня захисники нашого неба дають відсіч російському терору", − наголосив Президент.

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