Один із російських військових блогерів стверджує, що винищувачі F-16 Повітряних сил України здійснюють бойові вильоти з авіабази НАТО в Польщі. Це також стверджували як російські, так і українські ЗМІ, але незалежного підтвердження цьому немає.

F-16 ЗСУ вилітають із авіабази НАТО в Польщі − подробиці

Досить маловідомий промосковський блогер "Глобалистика" назвав авіабазу ВПС Польщі "Мінськ Мазовецький" на схід від Варшави місцем базування щонайменше 16 винищувачів F-16 Повітряних сил ЗСУ, сім із яких наразі перефарбовані в українські кольори і перебувають у бойовому стані.

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Підкріплення з шести винищувачів F-16AM від Нідерландів і трьох від Данії прибуло на базу «днями», але ці літаки ще не були перефарбовані в українські кольори, повідомив цей блогер.

Основні проросійські військові канали заявили, що це повідомлення є точним, і що ПС ЗСУ фактично ховають ці літаки на авіабазі НАТО від можливих російських атак на них. Провідний прокремлівський блогер "Два майора" повідомив, що технічне обслуговування літаків до і після бойових вильотів проводиться на базі Мінськ Мазовецький за рахунок США.

За його словами, 18 винищувачів F-16AM/BM, подарованих Україні ВПС Нідерландів, базуються на румунській авіабазі Фетешті і використовуються для підготовки українських пілотів і техніків.

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На запит Kyiv Post до штаб-квартири НАТО з проханням прокоментувати російські заяви на момент публікації цієї статті відповіді не надійшло.

Згідно з офіційними українськими джерелами, винищувач F-16 американського виробництва дебютував в Україні в середині серпня 2024 року. Це був один із шести перших літаків, які отримала Україна. Ще одна партія, ймовірно, також із шести літаків, надійшла в середині грудня. Де саме базуються винищувачі, а також їхня точна кількість є українською військовою таємницею.

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Наразі F-16 використовуються головним чином для перехоплення крилатих ракет і ударних безпілотників, які Росія запускає по житлових будинках і підприємствах, згідно з грудневою заявою ПС ЗСУ.

У понеділок головний редактор української платформи Defense Express Олег Катков, сказав на телеканалі «Київ24», що в майбутньому українські F-16 завдаватимуть ударів по території Росії високотехнологічними керованими авіабомбами великої дальності.

Наприкінці 2023 року в новинах повідомлялося, що основне технічне обслуговування буде проводитися на головній базі зберігання літаків у Польщі, на військовому авіаційному складі № 2 у місті Бидгощ.

Повідомлення з Росії про те, що український флот F-16 базується за межами України, були оприлюднені наступного дня після того, як Державний департамент США схвалив через Агентство оборонного співробітництва США (USDCA) виділення Україні пакету послуг з технічного обслуговування F-16 на суму 266 мільйонів доларів.

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Адміністрація Байдена дала зелене світло фінансуванню модернізації українських літаків F-16 за допомогою програмного забезпечення 1990-х років – Об'єднаної системи планування місій (JMPS), а також пристроїв передачі зашифрованих даних AN/PYQ-10 (SKL), запасних частин, ремонту, технічного обслуговування, навчання та логістичної підтримки. Пакет також включає плани з удосконалення двигунів.

Що таке система JMPS

Систему JMPS вже два десятиліття використовують ВПС, ВМС і Корпус морської піхоти США, а також збройні сили інших країн, що мають на озброєнні американські військові літаки. Вона надає інформацію, автоматизовані інструменти та засоби прийняття рішень, необхідні для швидкого і точного планування місій літаків, озброєння та сенсорної техніки. JMPS завантажує дані польотного завдання літака в його системи озброєння і авіоніки. Програмне забезпечення для планування є невід'ємною частиною льотних операцій для всіх типів місій і використовується перед кожним вильотом для планування бойових і небойових місій.

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Програмне забезпечення Joint Mission Planning Software (JMPS) у роботі. Фото: ВПС США

Основними підрядниками модернізації є Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, Техас, США) і Pratt and Whitney (Іст-Хартфорд, Коннектикут, США), йдеться в повідомленні USDCA. Lockheed Martin є виробником F-16, а Pratt and Whitney виробляє двигуни для української версії літака. Sabena спеціалізується на виконанні технічного обслуговування на місці силами свого персоналу, а також на навчанні технічного персоналу.

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Заява Міністерства оборони США про те, що український флот F-16 отримає програмне забезпечення для польотів та іншу модернізацію на сотні мільйонів доларів, була оприлюднена одночасно із заявою Міністерства фінансів США про те, що Вашингтон надасть Україні кредит на суму 20 мільярдів доларів під надзвичайно низький відсоток (1,5%), який буде повертатися за рахунок відсотків з російських державних коштів, секвестрованих американськими фінансовими установами.

Український F-16 злітає з невстановленого аеродрому. Фото: УНІАН, опубліковане в четвер.

Цей крок США є частиною ширшої ініціативи країн «Великої сімки» щодо мобілізації 50 мільярдів доларів на військові зусилля України з використанням російських активів, що знаходяться в цих країнах, як застави за кредитами або як довгострокових джерел відсоткового доходу, йдеться в заяві міністерки фінансів США Джанет Єллен.

«Ці кошти – за рахунок несподіваних надходжень від іммобілізованих російських активів – забезпечать Україні критично важливе вливання підтримки її захисту від неспровокованої агресивної війни, – сказала Єллен. – Завдяки креативній політиці та єдності G7 ми надсилаємо чіткий сигнал про рішучість, змушуючи Росію витрачати все більше на свою незаконну війну, а не платників податків у нашій коаліції».