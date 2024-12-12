Майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа не переглядатиме рішення щодо позики на 20 млрд доларів, виділеної Україні, повідомляє Bloomberg TV, цитуючи міністерку фінансів Джанет Єллен.

Адміністрація Трампа не переглядатиме рішення щодо позики для України

За словами Єллен, позика не включає кошти американських платників податків, а виплати будуть здійснюватися кошто прибутків, отриманих у Європі депозитарієм Euroclear від заморожених російських активів.

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Міністерка запевнила що позика залишиться незмінною.

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"Що ми насправді намагаємося зробити, то це зміцнити становище України, її здатність захищатися і, сподіваюся, в якийсь момент сісти за стіл переговорів з Росією для досягнення справедливого миру", − наголосила керівниця мінфіну США.

США надали Україні кредит на 20 млрд доларів коштом заморожених активів

10 грудня Сполучені Штати оголосили про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.

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У постанові Кабінету міністрів №1388 від 6 грудня зазначається, що кошти, отримані за позикою, будуть переказані до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України

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