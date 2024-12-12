"Воїни, які на своїх плечах тримають оборону нашої країни й проходять важкі бої. Дякуємо за те, що захищаєте, ризикуєте й не зупиняєтесь", − зауважив Президент України.

Президент зазначив, що найбільш численним елементом Збройних Сил України є Сухопутні війська.

Ворог активніше наступає на Курахівському напрямку; Україна не буде юридично визнавати окуповані території російськими; Пентагон підтвердив намір Росії завдати нового удару по Україні "Орєшніком".

Служба безпеки додала, що саме ці воїни щоденно стримують наступ ворога, знищуючи противника разом із його технікою в запеклих боях. Кожен їхній бій є яскравим прикладом стійкості, відваги та вірності присязі.

"Вітаємо словом честі й поваги кожного, хто зараз в бою – тримає позиції, контратакує та знищує російських окупантів", наголосила пресслужба ГУР у своєму привітанні.

Українська розвідка зауважила, що за три роки повномасштабного вторгнення, який став продовженням десятирічної війни, розпочатої росією проти України, Сухопутні війська завдяки своїм героїчним зусиллям здобули для нашої нації повагу всього світу, демонструючи, наскільки цінною для нас є наша земля.

Advertisement

Фото: Головне управління розвідки Міноборони України / Телеграм

А Головком Сирський своєю чергою додав, що саме сухопутні війська є основою української армії. Він підкреслив їхню міць, силу та незламний дух, зазначивши, що саме піхотинці, артилеристи, танкісти, авіатори та інші представники Сухопутних військ несуть на собі найважчий тягар війни, зупиняючи та знищуючи безжального ворога.

Advertisement

За його словами, їхні подвиги є прикладами героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну.

"Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює" – підсумував Сирський.

День Сухопутних військ – що треба знати

День Сухопутних військ України – державне свято, яке було встановлено в Україні згідно з указом президента України "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 року.

Свято покликане вшанувати внесок українських військових у забезпечення обороноздатності країни. День є визнанням відданості, хоробрості та професіоналізму Сухопутних військ ЗСУ.

Наразі в Україні в Сухопутних військах служать близько 250 тис. військовослужбовців.